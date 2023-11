Дивний космічний об'єкт періодично змінює свій колір — що знайшли вчені

Туманність Гелікс, останній подих зірки. Зображення: sketchfab.com

Час від часу астрономи відкривають у космосі невідомі астрономічні об'єкти чи спостерігають незвичайні астрофізичні явища, які не можуть пояснити. Такі події заведено називати WIT — корочення від What Is This? ("Що це?"). Нещодавно вчені виявили черговий такий космічний об'єкт, особливістю якого є періодична зміна кольору. Такого раніше не зустрічалось.

Про відкриття розповіли дослідники з Федерального університету Санта-Катаріни в Бразилії. Їхня робота опублікована на сайті препринтів arXiv і очікує на рецензування наукової спільноти, пише New Scientist.

Таємниця, яка тривожить вчених і досі, була відкрита ще 2012 року. Роберто Сайто та його колеги шукали сліди світлових відлунь від далеких наднових у наборі даних найбільшого у світі оглядового телескопа видимого та інфрачервоного спектру VISTA, встановленого в Паранальській обсерваторії в пустелі Атакама, Чилі.

Та усередині великого скупчення RCW126 помітили галактичну туманність (космічну хмару пилу та газу) з дивним об'єктом. Ця туманність змінювала колір та яскравість синхронно з джерелом випромінювання. Спектр джерела зміщений у червоний бік, що відповідає довгоперіодичній змінній. Об'єкт отримав назву VVV-WIT-12.

Встановлено, що це відбувається кожні чотири роки. Наприклад, 2015 року північна частина туманності виглядала більш червоною, ніж у 2010-му, тоді як південна частина набувала більш синього кольору.

Вчені звернули увагу й на іншу дивну деталь щодо туманності. Виявилося, що вона, окрім зміни кольору протягом чотирьох років, ще й не була синхронізована сама з собою. Тобто, коли найближча до Землі сторона туманності ставала яскравішою, найвіддаленіша — тьмяніла. Згодом же процес повторювався навпаки.

"Це було для нас несподіванкою. Зрозуміти це досить складно. Зі всієї нашої бази даних, яка налічує понад мільярд об'єктів і охоплює площу неба приблизно 17 тисяч квадратних градусів, це єдине джерело з такою поведінкою", — підкреслив Сайто.

Туманісь VVV-WIT-12, яка змушує обидві сторони синхронно яскравішати та тьмяніти. Зображення: RobertoK.Staito at al

Чи є у вчених припущення, що це може бути?

Наразі дослідники припускають, що таємничий космічний об'єкт може бути незвичайною молодою зіркою в процесі формування. Сама її "юність" може бути причиною такої мінливості.

Однак, щоб зрозуміти природу зорі, їм знадобиться детальний спектр, який би показав її хімічний склад. Телескоп VISTA не обладнаний такою функцією.

Науковці сподіваються, що подальші спостереження за допомогою новіших великомасштабних оглядових телескопів, таких як обсерваторія Віри Рубін у Чилі, допоможе їм розкрити всі таємниці об'єкта.

