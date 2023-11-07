В ноябре жители Земли увидят в небе яркие Уран и Юпитер — когда наблюдать

Если бы Уран и Юпитер были очень близко к Земле. Изображение: depositphotos.com

Последний месяц осени подарит удивительные космические явления, которые можно будет наблюдать в ночном небе невооруженным глазом. Газовые гиганты Солнечной системы — Уран и Юпитер в ближайшие несколько недель будут в так называемом противостоянии с Солнцем — будут располагаться прямо напротив главной звезды. Также эти планеты максимально приблизятся к Земле.

Как и когда наблюдать уникальные явления? Об этом пишет издание Inverse.

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Что такое противостояние планет?

Именно противостояние планет является лучшим периодом наблюдения. В это время планеты и другие объекты Солнечной системы, в том числе кометы и астероиды, достигают наибольшего размера и яркости на небе.

Астрономическое противостояние означает, что планета находится на противоположной стороне от Солнца по отношению к Земле. Если смотреть с Земли, то планета во время противостояния расположена на видимом угловом расстоянии 180 градусов от Солнца на небе: когда Солнце садится на западе, планета появляется на востоке.

Стоит отметить, что наиболее известное противостояние — это полнолуние. Во время этой фазы Лунный диск расположен напротив Солнца и поэтому полностью освещается светом нашей звезды.

Противостояние планет. Фото: starwalk.space

Одним из побочных эффектов противостояния является то, что солнечный свет попадает на атмосферы противоположных планет под идеальным углом, благодаря чему они выглядят особенно ярко с точки зрения Земли.

Когда можно будет наблюдать яркий Юпитер?

Несмотря на то, что противостояние Юпитера произошло в ночь со 2 на 3 ноября, его все равно можно будет наблюдать в течение следующих нескольких недель.

Делать это лучше после захода Солнца, ближе к полуночи. Чтобы увидеть Юпитер перед севером, нужно смотреть на восток, а после полуночи — на запад. Чем ближе к полуночи, тем выше в небо следует смотреть. Перед восходом Солнца планета будет исчезать из виду.

Юпитер, Церера и Луна в ночном небе. Фото: starwalk.space

Когда можно наблюдать яркий Уран?

Противостояние Урана состоится в ночь с 13 на 14 ноября. В это время ледяной гигант будет находиться очень близко к Земле во время своего орбитального движения — на расстоянии примерно 2,8 млрд км от Солнца.

Обнаружить Уран не так уж просто, особенно без помощи бинокля или телескопа. Нужно найти сине-зеленую точку света примерно на полпути между Юпитером и звездным скоплением.

Плеяды. Уран также лучше наблюдать в ночном небе после захода Солнца ближе к полуночи. Если небо будет чистым, его хорошо будет видно невооруженным глазом.

Уран и Луна в ночном небе. Фото: starwalk.space

Кстати, шансы увидеть обе планеты и Юпитер и Уран повышаются, если небо будет ясным и не будет светового загрязнения.

Напомним, ранее мы сообщали, когда гигантская комета Дьявола с ледяным вулканом приблизится к Земле и угрожает ли она нашей планете.

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