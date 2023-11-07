У листопаді жителі Землі побачать в небі яскраві Уран та Юпітер — коли спостерігати

Якби Уран та Юпітер були дуже близько до Землі. Зображення: depositphotos.com

Останній місяць осені подарує дивовижні космічні явища, які можна буде спостерігати в нічному небі неозброєним оком. Газові гіганти Сонячної системи — Уран та Юпітер впродовж найближчих кількох тижнів будуть в так званому протистоянні з Сонцем — розташовуватимуться прямо навпроти головної зірки. Також ці планети максимально наблизяться до Землі

Як та коли спостерігати унікальні явища? Про це пише видання Inverse.

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Що таке протистояння планет?

Саме протистояння планет є найкращим періодом для спостереження. У цей час планети та інші об'єкти Сонячної системи, зокрема комети та астероїди досягають найбільшого розміру та яскравості на небі.

Астрономічне протистояння означає, що планета знаходиться на протилежному боці від Сонця щодо Землі. Якщо дивитися із Землі, планета під час протистояння розташована на видимій кутовій відстані 180 градусів від Сонця на небі: коли Сонце сідає на заході, планета з'являється на сході.

Варто зазначити, що найбільш відоме протистояння - це повня. Під час цієї фази диск Місяця розташований навпроти Сонця і тому повністю висвітлюється світлом нашої зірки.

Протистояння планет. Фото: starwalk.space

Одним із побічних ефектів протистояння є те, що сонячне світло потрапляє на атмосфери протилежних планет під ідеальним кутом, завдяки чому вони мають особливо яскравий вигляд з точки зору Землі.

Коли можна буде спостерігати яскравий Юпітер?

Попри те, що протистояння Юпітера відбулося в ніч з 2 на 3 листопада, його все одно можна буде спостерігати впродовж наступних кількох тижнів.

Робити це краще після заходу Сонця, ближче до півночі. Щоб побачити Юпітер перед північчю, то потрібно дивитися на схід, а після опівночі — на захід. Що ближче до опівночі, то вище в небо слід дивитися. Перед сходом Сонця планета зникатиме з поля зору.

Юпітер, Церера та Місяць у нічному небі. Фото: starwalk.space

Коли можна буде спостерігати яскравий Уран?

Протистояння Урану відбудеться в ніч з 13 на 14 листопада. У цей час крижаний гігант буде також перебувати дуже близько до Землі під час свого орбітального руху — на відстані приблизно 2,8 млрд км від Сонця.

Виявити Уран не так вже й просто, особливо без допомоги бінокля або телескопа. Потрібно знайти синьо-зелену точку світла приблизно на півдорозі між Юпітером і зоряним скупченням

Плеяди. Уран також краще спостерігати в нічному небі після заходу Сонця ближче до півночі. Якщо небо буде чистим, його добре буде видно неозброєним оком.

Уран та Місяць у нічному небі. Фото: starwalk.space

До речі, шанси побачити обидві планети і Юпітер, і Уран підвищуються, якщо небо буде ясним і не буде світлового забруднення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли гігантська комета Диявола з крижаним вулканом наблизиться до Землі та чи загрожує вона нашій планеті.

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