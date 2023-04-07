В NASA опубликовали самое четкое фото Урана

На новом фото Урана можно увидеть 11 колец из 13

Первый взгляд телескопа Уэбба на Уран подчеркивает яркие атмосферные особенности планеты. Благодаря нему видно 11 из 13 колец планеты.

Об этом информирует NASA.

Читайте также:

Уран из телескопа

Уран вращается на боку, из-за чего на его полюсах 42 года солнечный свет и 42 года тьма. Для вращения вокруг Солнца требуется 84 года.

Исследователи отмечают, что когда "Вояджер" пролетел мимо Урана в 1986 году, на его южном полюсе было лето. В настоящее время южный полюс находится вне поля зрения, обращен к темноте космоса.

Ученые обращают внимание на полярную шапку — ярко-белую область справа на изображении. Эта полярная шапка появляется под прямыми солнечными лучами летом и исчезает осенью. Данные Уэбба помогут нам понять эту тайну.

Уран имеет 27 известных спутников. Большинство из них слишком малы и слабы, чтобы их было видно, но 6 самых ярких отмечены на этом широком обзоре. Другие яркие объекты представляют собой фоновые галактики.

Уран самый большой на фото с кольцами. Яркие синие точки обозначаются Ариэль, Миранда и Умбриэль. Далее от планеты Титания и Оберон. На заднем плане разбросаны слабые оранжевые пятна.

Напомним, что NASA сообщает о потенциально опасном астероиде 2023 FM, который приблизился к Земле на 7,5 месячных расстояний 6 апреля. Он больше 40-этажного здания.