Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Космос arrow В NASA опубликовали самое четкое фото Урана arrow

В NASA опубликовали самое четкое фото Урана

7 апреля 2023 15:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
На новом фото Урана можно увидеть 11 колец из 13
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Первый взгляд телескопа Уэбба на Уран подчеркивает яркие атмосферные особенности планеты. Благодаря нему видно 11 из 13 колец планеты.

Об этом информирует NASA.

Читайте также:

Уран из телескопа

Уран вращается на боку, из-за чего на его полюсах 42 года солнечный свет и 42 года тьма. Для вращения вокруг Солнца требуется 84 года.

Исследователи отмечают, что когда "Вояджер" пролетел мимо Урана в 1986 году, на его южном полюсе было лето. В настоящее время южный полюс находится вне поля зрения, обращен к темноте космоса.

Ученые обращают внимание на полярную шапку — ярко-белую область справа на изображении. Эта полярная шапка появляется под прямыми солнечными лучами летом и исчезает осенью. Данные Уэбба помогут нам понять эту тайну.

Уран

Уран имеет 27 известных спутников. Большинство из них слишком малы и слабы, чтобы их было видно, но 6 самых ярких отмечены на этом широком обзоре. Другие яркие объекты представляют собой фоновые галактики.

Уран

Уран самый большой на фото с кольцами. Яркие синие точки обозначаются Ариэль, Миранда и Умбриэль. Далее от планеты Титания и Оберон. На заднем плане разбросаны слабые оранжевые пятна.

Напомним, что NASA сообщает о потенциально опасном астероиде 2023 FM, который приблизился к Земле на 7,5 месячных расстояний 6 апреля. Он больше 40-этажного здания.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB