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У NASA опублікували найчіткіше фото Урану

7 квітня 2023 15:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
На новому фото Урану можна побачити 11 кілець з 13
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Перший погляд телескопа Вебба на Уран підкреслює яскраві атмосферні особливості планети. Завдяки ньому видно 11 із 13 кілець планети. 

Про це інформує NASA.

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Уран з телескопу

Уран обертається на боці, через що на його полюсах 42 роки сонячне світло і 42 роки темрява. Для обертання навколо Сонця потрібно 84 роки.

Дослідники зазначають, що коли "Вояджер" пролетів повз Уран у 1986 році, на його південному полюсі було літо. Наразі південний полюс знаходиться поза полем зору, звернений до темряви космосу.

Науковці звертають увагу на полярну шапку — яскраво-біла область праворуч на зображенні. Ця полярна шапка з’являється під прямими сонячними променями влітку та зникає восени. Дані Вебба допоможуть нам зрозуміти цю таємницю.

Уран

Уран має 27 відомих супутників. Більшість із них надто малі та слабкі, щоб їх було видно, але 6 найяскравіших позначено на цьому широкому огляді. Інші яскраві об’єкти є фоновими галактиками.

Уран

Уран найбільший на фото з кільцями. Яскраві сині точки позначаються Аріель, Міранда та Умбріель. Далі від планети Титанія та Оберон. На задньому плані розкидані слабкі помаранчеві плями.

Нагадаємо, що NASA повідомляє про потенційно небезпечного астероїда 2023 FM, який наблизився до Землі на 7,5 місячних відстаней 6 квітня. Він більший за 40-поверхову будівлю.

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