В NASA представили стратегию исследования Марса: что запланировано
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект стратегии долгосрочного роботизированного исследования Марса. В соответствии с планами особое внимание будет уделяться недорогим миссиям и партнерству с частными компаниями.
Основные положения стратегии исследования Марса представил директор программы исследований Марса Эрик Янсон.
Планы NASA относительно Марса
Новая стратегия NASA получила название "Совместное исследование Марса". Она предполагает организацию того, что в ведомстве называют "устойчивой" серией марсианских миссий. Реализация стратегии запланирована на период, который начнется после того, как в конце этого десятилетия на Землю будут доставлены образцы марсианской почвы в рамках действующей программы ведомства по исследованию Красной планеты. Ныне NASA планирует реализовать лишь одну роботизированную миссию по изучению Марса. Речь идет о проекте исследования магнитосферы планеты, который получил название Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers и запланирован на конец 2024 года.
"Исторически так сложилось, что у нас были взлеты и падения в марсианской программе. Когда мы говорим об устойчивом развитии, это то, что может оставаться постоянным в течение всего времени. Мы хотим попытаться поддерживать запуск миссий в регулярном ритме", — заявил Янсон.
Он объяснил, что его слова означают намерение NASA проводить недорогие марсианские миссии примерно раз в два года.
Предполагается, что каждая такая миссия будет стоить от $100 до $300 млн. В дополнение к этому ведомство будет поддерживать реализацию миссий среднего класса, таких как запуск роботизированного посадочного модуля стоимостью свыше $1 млрд в рамках программы Mars Life Explorer. Вдобавок к этому будут поддерживаться менее масштабные проекты, реализуемые вместе с международными партнерами и частными компаниями.
Также NASA продолжит поиск признаков того, что в далеком прошлом на Марсе существовала жизнь, а также займется изучением климата и геологии планеты, в том числе для реализации в будущем пилотируемых миссий с участием астронавтов.
Еще один элемент стратегии NASA подразумевает обновление устаревшей инфраструктуры орбитальных аппаратов, которые обеспечивают связь и съемку Марса. В планах ведомства запустить к Марсу новый спутник для ретрансляции данных и съемки в первой половине следующего десятилетия. В ведомстве считают, что работа по восстановлению спутниковой инфраструктуры может открыть новые возможности для сотрудничества с частными предприятиями.
Напомним, ранее в NASA сообщили, что на Марсе существуют облака, которые могут содержать углекислый газ или сухой лед, и исследование их формирования и движения важно для понимания марсианской атмосферы и погоды на планете. В январе 2021 года марсоход Curiosity приступил к исследованию этих облаков с помощью своей цветной камеры Mastcam и черно-белых навигационных камер, что позволило ученым получить более подробное представление о структуре и росте облаков.
Также ранее NASA показало новые подробные фотографии скал Марса. Также космическое агентство создало интерактивную карту, чтобы все желающие могли наблюдать, где именно на Марсе находится марсоход Perseverance.