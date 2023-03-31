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В NASA представили стратегию исследования Марса: что запланировано

31 марта 2023 14:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
NASA планирует осуществлять миссии на Марс чаще
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило проект стратегии долгосрочного роботизированного исследования Марса. В соответствии с планами особое внимание будет уделяться недорогим миссиям и партнерству с частными компаниями.

Основные положения стратегии исследования Марса представил директор программы исследований Марса Эрик Янсон.

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Новая стратегия NASA получила название "Совместное исследование Марса". Она предполагает организацию того, что в ведомстве называют "устойчивой" серией марсианских миссий. Реализация стратегии запланирована на период, который начнется после того, как в конце этого десятилетия на Землю будут доставлены образцы марсианской почвы в рамках действующей программы ведомства по исследованию Красной планеты. Ныне NASA планирует реализовать лишь одну роботизированную миссию по изучению Марса. Речь идет о проекте исследования магнитосферы планеты, который получил название Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers и запланирован на конец 2024 года.

"Исторически так сложилось, что у нас были взлеты и падения в марсианской программе. Когда мы говорим об устойчивом развитии, это то, что может оставаться постоянным в течение всего времени. Мы хотим попытаться поддерживать запуск миссий в регулярном ритме", заявил Янсон.

Он объяснил, что его слова означают намерение NASA проводить недорогие марсианские миссии примерно раз в два года.

Предполагается, что каждая такая миссия будет стоить от $100 до $300 млн. В дополнение к этому ведомство будет поддерживать реализацию миссий среднего класса, таких как запуск роботизированного посадочного модуля стоимостью свыше $1 млрд в рамках программы Mars Life Explorer. Вдобавок к этому будут поддерживаться менее масштабные проекты, реализуемые вместе с международными партнерами и частными компаниями.

Также NASA продолжит поиск признаков того, что в далеком прошлом на Марсе существовала жизнь, а также займется изучением климата и геологии планеты, в том числе для реализации в будущем пилотируемых миссий с участием астронавтов.

Еще один элемент стратегии NASA подразумевает обновление устаревшей инфраструктуры орбитальных аппаратов, которые обеспечивают связь и съемку Марса. В планах ведомства запустить к Марсу новый спутник для ретрансляции данных и съемки в первой половине следующего десятилетия. В ведомстве считают, что работа по восстановлению спутниковой инфраструктуры может открыть новые возможности для сотрудничества с частными предприятиями.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что на Марсе существуют облака, которые могут содержать углекислый газ или сухой лед, и исследование их формирования и движения важно для понимания марсианской атмосферы и погоды на планете. В январе 2021 года марсоход Curiosity приступил к исследованию этих облаков с помощью своей цветной камеры Mastcam и черно-белых навигационных камер, что позволило ученым получить более подробное представление о структуре и росте облаков.

Также ранее NASA показало новые подробные фотографии скал Марса. Также космическое агентство создало интерактивную карту, чтобы все желающие могли наблюдать, где именно на Марсе находится марсоход Perseverance.

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