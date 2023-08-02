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В небе над Украиной видна суперлуна: уникальное явление

2 августа 2023 00:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В небе над Украиной видна суперлуна: уникальное явление
Большая луна поднялась над городом. Фото: Информатор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ночь на 2 августа украинцы могут созерцать осетровую суперлуну. Это явление возникает только 3-4 раза в год.

Фото августовской суперлуны распространяются по сети.

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Суперлуна над Украиной

Сегодня спутник Земли приблизился к нашей планете как никогда, потому и кажется таким большим.

Суперлуна над Украиной. Фото: facebook.com/karina.firsovskaya
Суперлуна над Украиной. Фото: facebook.com/bilatserkvatv
Суперлуна над Украиной. Фото: Киевский двигатель
Суперлуна над Украиной. Фото: скриншот

Напомним, что в августе этого года люди смогут увидеть "суперлуну". Наблюдать за этим явлением можно будет дважды.

Феномен происходит, когда полнолуние находится вблизи своей ближайшей точки к Земле. Благодаря этому оно выглядит на 14% больше и на 30%, если сравнивать с тем, когда луна находится наиболее далеко от планеты.

Также мы писали, что ученые совершили открытие, что перевернуло вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.

Добавим, что под поверхностью Луны учёные обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, ранее до этого не наблюдаемого.

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