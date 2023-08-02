В небе над Украиной видна суперлуна: уникальное явление
В ночь на 2 августа украинцы могут созерцать осетровую суперлуну. Это явление возникает только 3-4 раза в год.
Фото августовской суперлуны распространяются по сети.
Суперлуна над Украиной
Сегодня спутник Земли приблизился к нашей планете как никогда, потому и кажется таким большим.
Напомним, что в августе этого года люди смогут увидеть "суперлуну". Наблюдать за этим явлением можно будет дважды.
Феномен происходит, когда полнолуние находится вблизи своей ближайшей точки к Земле. Благодаря этому оно выглядит на 14% больше и на 30%, если сравнивать с тем, когда луна находится наиболее далеко от планеты.
Также мы писали, что ученые совершили открытие, что перевернуло вверх ногами представление о возрасте поверхности Луны. Исследователи выяснили, что кратерный ландшафт спутника Земли сформировался гораздо раньше, чем предполагалось ранее.
Добавим, что под поверхностью Луны учёные обнаружили гранит. В частности, это свидетельствует о наличии вулканизма, ранее до этого не наблюдаемого.