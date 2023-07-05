В Солнечной системе может скрываться еще одна планета

Неизвестная планета в космосе. Фото: freepik.com

Ученые решили провести исследования, чтобы понять влияние загадочных гравитационных волн на орбиты планет нашей Солнечной системы — Нептуна и Урана. Согласно их предположениям, причиной может быть объект, имеющий размеры с планету в нашей Солнечной системе.

Об этом сообщает Futurism.

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Ученые считают, что неизвестный объект может находиться в облаке Оорта — области вокруг нашей Солнечной системы с ледяными объектами.

Есть предположения от ученых, что большие фрагменты могли слиться вместе и создать объект, похожий на планету, который переместился в облако Оорта. Может быть, там застряла экзопланета из другой звездной системы.

Ученые отметили, что это только теория, однако исследование заинтересовало многих международных ученых.

Отмечается также, что в настоящее время к облаку Оорта не отправляли никаких миссий для его изучения. Есть вероятность, что космические аппараты Вояджер-1 и Вояджер-2 поспособствуют исследованию этой области Солнечной системы в будущем.

Напомним, что ученые заметили в космосе экзопланету. Она вращается вокруг гигантской звезды под названием Бекда, расположенной в созвездии Малой Медведицы.

Также мы писали, что ученые обнаружили коричневого карлика, который по температуре значительно превышает наше Солнце — 7 727 градусов по Цельсию, при том, что на Солнце — 5 581 градус. Однако они не могут самостоятельно добиться такой температуры.