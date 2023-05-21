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У SpaceX появился конкурент: аэрокосмическая команда создаст космический корабль

21 мая 2023 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У SpaceX появился конкурент: аэрокосмическая команда создаст космический корабль
Космический корабль для посадки людей в космос. Фото: Lockheed Martin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глобальная аэрокосмическая компания Lockheed Martin входит в список компаний, выигравших контракт от NASA на разработку и демонстрацию полета устойчивого лунного посадочного аппарата для Artemis. Отмечается, что эта космическая система должна быть способна транспортировать людей.

Об этом сообщает Lockheed Martin.

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Возможности для расширения знаний о космосе

"Lockheed Martin рады быть частью национальной команды Blue Origin, и мы с нетерпением ждем создания первого в мире Cislunar Transporter. Мы ценим продуманный подход Blue Origin к разработке систем полета, которые оценивают люди, и очень рады быть частью разнообразной команды, которая сочетает в себе инновации, глубокий опыт и мощную промышленную базу", — отметил вице-президент кампании по исследованию Луны в Lockheed Martin Space Кирк Ширеман.

Программа НАСА Artemis переосмысливает подход к исследованию глубочайшего космоса. Ключевым элементом этой программы является разработка устойчивой системы посадки людей, что открывает возможности для расширения присутствия человека в далеком космосе в долгосрочной перспективе. Это значительно усугубит научные знания о Солнечной системе.

Lockheed Martin имеет более 50 лет опыта в исследовании космоса — от разработки космического корабля Orion до поддержки многочисленных планетарных роботизированных миссий до разработки внешнего топливного бака космического корабля. Так что другие компании, которые будут работать вместе для изготовления лунного посадочного модуля, уверены, что Lockheed Martin будет полезна в работе. Кроме того, компания опирается на обширную базу поставщиков, привлекая стратегические предприятия малого и среднего бизнеса по всей стране в разработку системы посадки.

Команда, которая будет разрабатывать посадочный модуль под руководством Blue Origin, также включает в себя Draper, Boeing, Astrobotic и Honeybee Robotics.

Напомним, что компания SpaceX запустила новенькую партию спутников в космос. Речь идет о 22 единицах V2 mini.

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