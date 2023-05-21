У SpaceX з'явився конкурент: аерокосмічна команда створить космічний корабель

Космічний корабель для висадки людей у космос. Фото: Lockheed Martin

Глобальна аерокосмічна компанія Lockheed Martin входить до списку компаній, що виграли контракт від NASA на розробку та демонстрацію польоту стійкого місячного посадкового апарату для програми Artemis. Зазначається, що ця космічна система повинна бути здатною до транспортації людей.

Про це повідомляє Lockheed Martin.

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Можливості для розширення знань про космос

"Вітаємо Blue Origin з цим досягненням. Lockheed Martin раді бути частиною національної команди Blue Origin, і ми з нетерпінням чекаємо створення першого у світі Cislunar Transporter. Ми цінуємо продуманий підхід Blue Origin до розробки систем польоту, які оцінюють люди, і дуже раді бути частиною різноманітної команди, яка поєднує в собі інновації, глибокий досвід і потужну промислову базу", — зазначив віцепрезидент кампанії з дослідження Місяця в Lockheed Martin Space Кірк Ширеман.

Програма НАСА Artemis переосмислює підхід до дослідження глибокого космосу. Ключовим елементом цієї програми є розробка стійкої системи посадки людей, що відкриває можливості для розширення присутності людини в далекому космосі у довгостроковій перспективі. Це значно поглибить наукові знання про Сонячну систему.

Lockheed Martin має більше ніж 50 років досвіду у дослідженні космосу – від розробки космічного корабля Orion до підтримки численних планетарних роботизованих місій до розробки зовнішнього паливного бака космічного корабля. Тож інші компанії, які працюватимуть разом для виготовлення місячного посадкового модуля впевнені, що Lockheed Martin буде корисною в роботі. Крім того, компанія спирається на велику базу постачальників, залучаючи стратегічні підприємства малого та середнього бізнесу по всій країні до розробки системи посадки.

Команда, яка розроблятиме посадковий модуль під керівництвом Blue Origin, також включає Draper, Boeing, Astrobotic і Honeybee Robotics.

Нагадаємо, що компанія SpaceX запустила нову партію супутників у космос. Йдеться про 22 одиниці V2 mini.