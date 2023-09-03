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В Турции упал метеорит: редкие кадры

3 сентября 2023 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Турции упал метеорит: редкие кадры
Момент падения метеорита в Турции. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 2 сентября, в Турции упал метеорит, который успели зафиксировать на видео. Это явление можно было наблюдать на юго-востоке страны из Малатьи, Эрзурума, Элязыги и Газиантепы.

Об этом сообщает NTV.

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Отмечается, что метеорит упал вечером, поэтому при полете его сияние осветило небо в синие и зеленые цвета. Момент падения удалось снять на видео.

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", — говорится в сообщении издания.

Напомним, что пользователи сети активно распространяли кадры Голубой Луны, которая сошла ночью, 31 августа. Это редкое явление достигло своего пика около 4:30 утра и повторится через 9 лет.

Также мы сообщали, что ученым удалось запечатлеть Солнце в максимально высоком качестве. Таких кадров удалось добиться с помощью SQR-камеры.

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