В Турции упал метеорит: редкие кадры

Момент падения метеорита в Турции. Фото: скриншот

Вчера, 2 сентября, в Турции упал метеорит, который успели зафиксировать на видео. Это явление можно было наблюдать на юго-востоке страны из Малатьи, Эрзурума, Элязыги и Газиантепы.

Об этом сообщает NTV.

Читайте также:

Момент падения метеорита в Турции

Отмечается, что метеорит упал вечером, поэтому при полете его сияние осветило небо в синие и зеленые цвета. Момент падения удалось снять на видео.

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", — говорится в сообщении издания.

Напомним, что пользователи сети активно распространяли кадры Голубой Луны, которая сошла ночью, 31 августа. Это редкое явление достигло своего пика около 4:30 утра и повторится через 9 лет.

Также мы сообщали, что ученым удалось запечатлеть Солнце в максимально высоком качестве. Таких кадров удалось добиться с помощью SQR-камеры.