У Туреччині впав метеорит: рідкісні кадри

Момент падіння метеорита в Туреччині. Фото: скриншот

Вчора, 2 вересня, у Туреччині впав метеорит, який встигли зафіксувати на відео. Це явище можна було спостерігати на південному сході країни з Малатьї, Ерзурума, Елязигу та Газіантепа.

Про це повідомляє NTV.

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Момент падіння метеорита в Туреччині

Зазначається, що метеорит впав увечері, тому під час польоту його сяйво освітило небо в сині та зелені кольори. Момент падіння вдалося зняти на відео.

"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", — йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, що користувачі мережі активно поширювали кадри Блакитного Місяця, який зійшов вночі, 31 серпня. Це рідкісне явище сягнуло свого піка близько 4:30 ранку й повториться аж через 9 років.

Також ми повідомляли, що вченим вдалося зафільмувати Сонце в максимально високій якості. Таких кадрів вдалося досягти за допомогою SQR-камери.