Вчені відзняли Сонце у максимально високій якості: приголомшливе відео

Деталізований знімок Сонця. Фото: скриншот

Вченим вдалося зафільмувати Сонце в максимально високій якості. Таких кадрів вдалося досягти за допомогою SQR-камери.

Відповідні знімки з'явилися в соцмережі.

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Як відомо, з низки світлин вдалося змонтувати повноцінне відео. А зафіксувати всі процеси, які відбуваються на зірці, вдалося за допомогою SQR-камери і телескопа в 5К-роздільній здатності.

Нагадаємо, нещодавно в липні астрофотограф зафіксував захопливі кадри активності на поверхні Сонця. Через спеціальний об'єктив йому вдалося дослідити весь сонячний диск і помітити низку особливостей, пов'язаних з рухом протуберанців та сонячних спалахів.

Також нещодавно телескоп Джеймса Вебба (JWST) оприлюднив детальні кадри віддаленої важкої зірки типу В, яку називають Еарендел (ранкова зоря). За словами вчених, її температура вдвічі перевищує температуру Сонця, тому зірка також в мільйон разів яскравіша.