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Уникальная комета, которую можно увидеть раз в жизни, приближается к Земле

6 сентября 2023 13:41
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Валерия Пержун
редактор
Уникальная комета, которую можно увидеть раз в жизни, приближается к Земле
Комета в небе. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На следующей неделе мимо Земли пройдет комета Нисимура. Ее можно увидеть только раз в жизни.

Об этом пишет Independent.

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Что известно о комете Нисимура

11 августа этого года японский астроном-любитель Хидео Нисимура заметил неизвестную комету и снял ее движение с долгой выдержкой. Уникальность небесного тела в том, что светится зеленым цветом. Соответственно комету C/2023 PI назвали в честь открывателя — "Нисимура".

Зеленая комета Нисимура. Фото: NASA
Комета Нисимура. Фото: NASA

Ее цвет и сияние в небе заметнее с каждым днем, пока она не приближается к Солнцу. В следующий раз Нисимура приблизится к нашему Солнцу только через 400 лет. То есть земляне снова увидят ее только в 2431 году.

Увидеть комету можно и невооруженным глазом. Главное правильно выбрать время — Нисимуру лучше созерцать либо до, либо после захода Солнца.

"Сейчас Нисимура можно увидеть через час после заката и за час до рассвета, если посмотреть с востока на северо-восток, в сторону серпа Луны и Венеры" , — сообщил директор центра астрофизики имени Э.А. Милна в университете Халла, профессор Брэд Гибсон.

Ученые все еще пытаются оценить размер Нисимуры. Профессор Гибсон предполагает, что ее диаметр может варьироваться от нескольких сотен метров до 1,5-3 километров. В то же время, ученые убеждены, что никакой опасности для Земли она не несет.

Незадолго до рассвета, во вторник, 12 сентября комета приблизится к Земле. 

Напомним, Астрономы обнаружили новую планету: ученые уже принялись за исследование.

В то же время Индия впервые запустила миссию в Солнце.

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