В атмосфере Венеры нашли признаки жизни

Венера в космосе. Фото: google.com

Недавно астрономы заявили, что повторно обнаружили признаки жизни в атмосфере Венеры. Ранее о такой же находке ученые сообщали еще в 2020 году, однако тогда не было достаточного подтверждения. Но на этот раз у исследователей есть доказательства.

Об этом сообщает Portaltele.

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Астрономка Джейн Гриуз из Кардиффского университета уверяет, что нашла фосфин в атмосфере Венеры, поэтому, по ее словам, следует основательнее исследовать атмосферу этой планеты.

Отмечается, что газ фосфин на Земле появляется как продукт жизнедеятельности некоторых микроорганизмов, что делает его перспективным кандидатом для поиска биологической жизни в космосе.

Команда ученой нашла этот газ с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла. Хотя на поверхности планеты нет предполагаемых условий для биологической жизни из-за очень высокой плавящей даже свинец температуры в атмосферных слоях Венеры, начиная с высоты 50 км и выше создаются подходящие для жизни условия.

Интересно также, что другие ученые ничего подобного признакам жизни не нашли. Однако, по словам Гривз, искать нужно было на другой высоте, поскольку ее группа обнаружила следы фосфина "приблизительно внутри облачного покрова Венеры".

Напомним, что ученые решили провести исследования, чтобы понять влияние загадочных гравитационных волн на орбиты планет нашей Солнечной системы — Нептуна и Урана. Согласно их предположениям, причиной может быть объект, имеющий размеры с планету в нашей Солнечной системе.