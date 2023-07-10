Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow В атмосфере Венеры нашли признаки жизни arrow

В атмосфере Венеры нашли признаки жизни

10 июля 2023 03:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В атмосфере Венеры нашли признаки жизни
Венера в космосе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно астрономы заявили, что повторно обнаружили признаки жизни в атмосфере Венеры. Ранее о такой же находке ученые сообщали еще в 2020 году, однако тогда не было достаточного подтверждения. Но на этот раз у исследователей есть доказательства.

Об этом сообщает Portaltele.

Читайте также:

Что нашли ученые в атмосфере Венеры

Астрономка Джейн Гриуз из Кардиффского университета уверяет, что нашла фосфин в атмосфере Венеры, поэтому, по ее словам, следует основательнее исследовать атмосферу этой планеты.

Отмечается, что газ фосфин на Земле появляется как продукт жизнедеятельности некоторых микроорганизмов, что делает его перспективным кандидатом для поиска биологической жизни в космосе.

Команда ученой нашла этот газ с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла. Хотя на поверхности планеты нет предполагаемых условий для биологической жизни из-за очень высокой плавящей даже свинец температуры в атмосферных слоях Венеры, начиная с высоты 50 км и выше создаются подходящие для жизни условия.

Интересно также, что другие ученые ничего подобного признакам жизни не нашли. Однако, по словам Гривз, искать нужно было на другой высоте, поскольку ее группа обнаружила следы фосфина "приблизительно внутри облачного покрова Венеры".

Напомним, что ученые решили провести исследования, чтобы понять влияние загадочных гравитационных волн на орбиты планет нашей Солнечной системы — Нептуна и Урана. Согласно их предположениям, причиной может быть объект, имеющий размеры с планету в нашей Солнечной системе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз