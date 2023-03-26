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Ученые исследовали облака Венеры: что там обнаружили

26 марта 2023 22:35
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В процессе исследования учёные обнаружили неожиданное событие
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Группа ученых из Испании представила первое тщательное исследование эволюции облаков Венеры, в частности, гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которое распространяется в глубоких облаках планеты. Считается, что эта волна может играть немаловажную роль в ускорении быстрого движения атмосферы Венеры.

Об этом пишет Phys.

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Для своего исследования испанские ученые использовали данные японского космического аппарата "Акацуки", уже более 10 лет наблюдающего за второй планетой от Солнца. В частности, ученые использовали данные наблюдений, продолжавшихся непрерывно в течение 100 дней.

В процессе исследования ученые обнаружили неожиданное событие, поскольку ультрафиолетовые изображения, сделанные камерой аппарата "Акацуки", показали, что огромная атмосферная волна в облаках Венеры может передвигаться по поверхности, чем считалось ранее.

По словам ученых, ранее считалось, что атмосферные волны с появлением "цунами" двигаются в самых глубоких облаках, но оказалось, что они могут подниматься в течение нескольких часов примерно до 70 км над поверхностью Венеры.

По словам ученых, они узнали, почему происходит такое перемещение. Как правило, регионы, где ветер имеет ту же скорость движения, что и атмосферная волна, действуют как физический барьер для распространения этого явления.

Поскольку ветры на Венере постепенно усиливаются с высотой и обладают более высокой скоростью, чем волна, она пытается переместиться вверх из глубоких облаков, но встречает на своем пути это препятствие и в конечном итоге рассеивается.

Но ученые были удивлены, когда данные аппарата показали, что ветры в высоких облаках Венеры имели более низкую скорость движения, в несколько раз меньшую, чем скорость атмосферной волны. Потому волна может пробить этот барьер и переместиться выше.

По словам ученых, измерение силы ветра на Венере необходимо, чтобы попытаться объяснить, почему атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее ее поверхности. Подобное происходит также и на спутнике Сатурна Титани и многих экзопланетах. Но до сих пор учёные не могут полностью объяснить это явление.

Напомним, в последние дни марта пять планет нашей Солнечной системы можно будет увидеть на небольшом участке небосвода. Планеты выстроятся в дугу с 25 по 30 марта.

Также мы писали, что впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.

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