Ученые исследовали облака Венеры: что там обнаружили
Группа ученых из Испании представила первое тщательное исследование эволюции облаков Венеры, в частности, гигантской атмосферной волны с появлением "цунами", которое распространяется в глубоких облаках планеты. Считается, что эта волна может играть немаловажную роль в ускорении быстрого движения атмосферы Венеры.
Об этом пишет Phys.
-
В Германии мужчина застрелил человека на улице, а затем совершил самоубийство
-
Глава НБУ сообщил, продолжит ли Украина печатать деньги для покрытия бюджета
-
За сутки четыре жителя Херсонщины подорвались на российских минах
-
Скандал с изнасилованием школьницы на Закарпатье: омбудсмен решил вмешаться
-
В мире может образоваться новый океан: где именно
-
Контрнаступление ВСУ: на Банковой дали совет украинцам
-
Украина проиграла Англии на старте квалификации Евро-2024: результаты матча
-
Украинские болельщики устроили яркую акцию во время футбольного матча в Англии
-
Какой праздник отмечают 27 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
В ЕС отреагировали на планы россии разместить ядерное оружие в Беларуси
Для своего исследования испанские ученые использовали данные японского космического аппарата "Акацуки", уже более 10 лет наблюдающего за второй планетой от Солнца. В частности, ученые использовали данные наблюдений, продолжавшихся непрерывно в течение 100 дней.
В процессе исследования ученые обнаружили неожиданное событие, поскольку ультрафиолетовые изображения, сделанные камерой аппарата "Акацуки", показали, что огромная атмосферная волна в облаках Венеры может передвигаться по поверхности, чем считалось ранее.
По словам ученых, ранее считалось, что атмосферные волны с появлением "цунами" двигаются в самых глубоких облаках, но оказалось, что они могут подниматься в течение нескольких часов примерно до 70 км над поверхностью Венеры.
По словам ученых, они узнали, почему происходит такое перемещение. Как правило, регионы, где ветер имеет ту же скорость движения, что и атмосферная волна, действуют как физический барьер для распространения этого явления.
Поскольку ветры на Венере постепенно усиливаются с высотой и обладают более высокой скоростью, чем волна, она пытается переместиться вверх из глубоких облаков, но встречает на своем пути это препятствие и в конечном итоге рассеивается.
Но ученые были удивлены, когда данные аппарата показали, что ветры в высоких облаках Венеры имели более низкую скорость движения, в несколько раз меньшую, чем скорость атмосферной волны. Потому волна может пробить этот барьер и переместиться выше.
По словам ученых, измерение силы ветра на Венере необходимо, чтобы попытаться объяснить, почему атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее ее поверхности. Подобное происходит также и на спутнике Сатурна Титани и многих экзопланетах. Но до сих пор учёные не могут полностью объяснить это явление.
Напомним, в последние дни марта пять планет нашей Солнечной системы можно будет увидеть на небольшом участке небосвода. Планеты выстроятся в дугу с 25 по 30 марта.
Также мы писали, что впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.