Вперше в історії вчені виявили у космосі ударні хвилі

Це відкриває новий "погляд" на магнітні поля у Всесвіті

Вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.

Про це пише американське видання Science News.

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У матеріалі йдеться, що радіотелескоп виявив у космосі слабке світіння, яке випромінює "ударна хвиля". Вона посилає заряджені частинки крізь магнітні поля, які проходять уздовж космічної мережі.

Вчені кажуть, що виявлення цих "ударних хвиль" дає можливість астрономам краще дослідити магнітні поля у космосі, їх властивості та походження.

"Нарешті астрономи можуть підтвердити те, що досі було передбачено лише моделюванням — що ці ударні хвилі існують", — каже астрофізик Маркус Брюгген з Гамбурзького університету в Німеччині, який не брав участі в новому дослідженні.

Хоча вчені й раніше спостерігали ці "ударні хвилі" навколо скупчень галактик, але поштовхи побачили вперше.

"Ці поштовхи дійсно можуть показати, що існують великомасштабні магнітні поля, які утворюють щось на зразок оболонки навколо цих ниток", — зазначають вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Місяці незабаром може з'явитися власний часовий пояс.