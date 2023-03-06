Вперше в історії вчені виявили у космосі ударні хвилі

Вчені вперше в історії виявили у космосі так звані "ударні хвилі ": що це таке
Вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.
Про це пише американське видання Science News.
-
WhatsApp пообіцяв Єврокомісії зробити інформування користувачів прозорішим
-
В Міноборони Данії заборонили користуватись TikTok: до чого тут безпека
-
"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на цинічний розстріл українського військового
-
Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули вже понад 46 тисяч людей
-
Запальний рок-н-рол: на Одеській кіностудії зняли музичний кліп
-
У п’ять разів більше, ніж Україна: в CNN розповіли про колосальні втрати рф у Бахмуті
-
ChatGPT назвав 100 найкращих книг усіх часів і народів: від Гамлета до Відьмака
-
Окупанти крадуть на Запоріжжі руду і вивозять до порту Маріуполя
-
Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль
-
Українські супермаркети встановили рекордні ціни на деякі продукти
Деталі
У матеріалі йдеться, що радіотелескоп виявив у космосі слабке світіння, яке випромінює "ударна хвиля". Вона посилає заряджені частинки крізь магнітні поля, які проходять уздовж космічної мережі.
Вчені кажуть, що виявлення цих "ударних хвиль" дає можливість астрономам краще дослідити магнітні поля у космосі, їх властивості та походження.
"Нарешті астрономи можуть підтвердити те, що досі було передбачено лише моделюванням — що ці ударні хвилі існують", — каже астрофізик Маркус Брюгген з Гамбурзького університету в Німеччині, який не брав участі в новому дослідженні.
Хоча вчені й раніше спостерігали ці "ударні хвилі" навколо скупчень галактик, але поштовхи побачили вперше.
"Ці поштовхи дійсно можуть показати, що існують великомасштабні магнітні поля, які утворюють щось на зразок оболонки навколо цих ниток", — зазначають вчені.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Місяці незабаром може з'явитися власний часовий пояс.