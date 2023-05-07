Ученые наконец-то рассказали, что скрывается внутри Луны

На луне, благодаря отсутствию атмосферы, можно подробно рассмотреть бугристость. Фото: freepik.com

Ученые наконец-то обнародовали, что в середине Луны. Так, недра спутника Земли состоят из частично расплавленного слоя, зажатого между твердой корой и ядром.

Это открытие опубликовано в Nature.

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"Наши результаты ставят под сомнение эволюцию магнитного поля Луны благодаря его демонстрации существования внутреннего ядра и подтверждают глобальный переворот мантии. Сценарий, дающий существенное представление о хронологии бомбардировки Луны в первый миллиард лет Солнечной системы", — отметила группа под руководством астронома Артура Брио Национальный центр научных исследований во Франции.

Исследователи отметили, что имеют месячные сейсмические данные, собранные миссией "Аполлон", но их разрешение слишком низкое, чтобы точно определить состояние внутреннего ядра.

"Мы знаем, что существует текучее внешнее ядро, но охватывающее оно остается предметом дебатов. Модели твердого внутреннего ядра и полностью жидкого ядра одинаково хорошо работают с данными Apollo", — говорится в материале ученых.

На что похоже лунное ядро

Интересно также, что лунное ядро ​​очень похоже на земное — с внешним жидким слоем и твердым внутренним ядром. Согласно их моделированию, наружное ядро ​​имеет радиус примерно 362 км, а внутреннее ядро ​​имеет радиус примерно 258 км. Это примерно 15% всего радиуса Луны.

Это открытие стало возможным благодаря использованию передовых сейсмологических методов, позволивших исследователям изучить недра спутника Земли более подробно, чем когда-либо прежде. Проанализировав данные лунных землетрясений и ударов метеоритов, ученые смогли создать 3D-карту внутреннего строения Луны.

Художник воспроизвел Луну в разрезе и инструменты, исследующие ее ядро. Фото: Géoazu r/ Николас Сартер

Напомним, что 5 мая, можно было наблюдать редкое лунное затмение под названием "цветочный месяц". Если вы не успели насладиться этим явлением или полностью его рассмотреть, то затемнение можно наблюдать онлайн с помощью виртуального телескопа.