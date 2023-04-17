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Ученые обнародовали изображение плазменного водопада на Солнце: в шесть раз выше диаметра Земли

17 апреля 2023 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые обнародовали изображение плазменного водопада на Солнце: в шесть раз выше диаметра Земли
Плазменный водопад на Солнце. Фото: NASA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно ученые сделали снимки плазменного водопада на Солнце высотой около 100 000 км. Водопад длился несколько часов и был более чем в шесть раз выше диаметра Земли.

Об этом сообщает NNews.

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Почему возникает плазменный водопад на Солнце

Издание отмечает, что плазменный водопад, также известный как корональный дождь, возникает, когда плазма в короне Солнца, наружном слое его атмосферы, охлаждается окружающими магнитными полями и падает обратно на поверхность. В этом случае плазма была настолько плотной, что при падении создала водопадное зрелище.

Исследователи зафиксировали это событие с помощью Ассамблеи атмосферных изображений (AIA), сделав короны Солнца с высоким разрешением в десяти разных длинах волн.

Почему важно изучать "поведение" Солнца

Отмечается, что понимание сложного поведения Солнца является жизненно важным, поскольку это может повлиять на наши технологии и инфраструктуру. Так, солнечные бури способны нарушить спутниковую связь, GPS-навигацию и даже стать причиной отключений электроэнергии на Земле.

Исследование подобных явлений может помочь лучше понять магнитные поля Солнца и их плазменные "выбросы" в космос. Это приведет к более качественному прогнозированию космической погоды и улучшению защиты наших технологий и инфраструктуры.

Напоминаем, что в апреле Галактика Водоворот будет особенно заметной на ночном небе. Это удивительное зрелище можно увидеть из любого уголка Земли.

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