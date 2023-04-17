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Ученые дали ИИ полный контроль над спутником: подметил на Земле военные точки

17 апреля 2023 04:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые дали ИИ полный контроль над спутником: подметил на Земле военные точки
Спутник в космосе. Фото: pixabay
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые из университета Ухань предоставили ИИ полный контроль над спутником для дистанционного зондирования Земли. Целью эксперимента была проверка, что будет делать ИИ в таких условиях.

Об этом сообщает Portaltele.

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Интересно, что ИИ скомандовал спутнику изучить выбранные им места на Земле, причем среди них оказались интересующие военных точки. Первым городом, которым заинтересовался ИИ, стало Патна у реки Ганг на северо-востоке Индии. Оно примечательно тем, что в 2020 году там базировался Бихарский полк, участвовавший в столкновении с китайской армией. Второй точкой стал порт Осака в Японии, куда нередко заходят американские военные суда.

"Спутники — это наши глаза и уши в небе. Неужели мы хотим, чтобы ИИ решал, что мы будем видеть и слышать?" — отмечает один из участников эксперимента.

Другой ученый считает, что центр управления полетами будет следить за работой ИИ и прервет его деятельность, если тот попытается захватить спутник. Однако сейчас это только версии, а не готовые решения.

Напомним, что компания Илона Маска SpaceX готовится к запуску космических базовых станций Sateliot. Технология обеспечит надежную спутниковую связь со смартфонами.

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