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Ученые показали фото чрезвычайно мощной умирающей звезды

11 июня 2023 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые показали фото чрезвычайно мощной умирающей звезды
Звезда HD 93521. Иллюстративное фото: Université de Strasbourg
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Астрономы наблюдают за смертью яркой и горячей звезды с помощью телескопа Джеймса Уэбба. Наблюдения показывают, что недавно она начала излучать сигнал, которого не было с момента обнаружения звезды.

Об этом сообщает Space.com.

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Нестабильная звезда, которую ученые отнесли в класс звезд Вольфа-Райе, расположена в соседней галактике Треугольник. Новый сигнал, поступающий от звезды, был обнаружен в волнах электромагнитного излучения. Он свидетельствует о том, что звезда, масса которой в 25 раз превышает массу нашего Солнца, должна взорваться в сверхновую.

Отмечается также, что по мнению ученых, сначала эта звезда была горячей и массивной, однако со временем выбросила много водорода, "объединив более легкие элементы в более тяжелые с помощью ядерного синтеза".

По данным NASA, звезды Вольфа-Райе мало живут и тяжело умирают, поэтому возможность наблюдать за ними и видеть последние проявления жизни такой звезды необычайна редкость.

"Известно, что в галактике Млечный Путь есть всего 200 таких звезд. Астрономы подозревают, что там может быть еще 1 000 или 2 000, но они закрыты густыми покрывалами пыли", — отмечает издание.

Звезда Вольфа-Райе 124 (WR 124), которую увидел космический телескоп Джеймса Уэбба. Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Напомним, что агентство правительства США NASA впервые рассказало о новых исследованиях неопознанных аномальных объектов или явлений. Речь идет об НЛО.

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