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Вчені показали фото надзвичайно потужної зірки, що вмирає

11 червня 2023 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вчені показали фото надзвичайно потужної зірки, що вмирає
Зірка HD 93521. Ілюстративне фото: Université de Strasbourg
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Астрономи спостерігають за смертю надзвичайно яскравої й гарячої зірки за допомогою телескопа Джеймса Вебба. Спостереження показують, що нещодавно вона почала випромінювати сигнал, якого не було від моменту виявлення зорі.

Про це повідомляє Space.com.

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Нестабільна зірка, яку вчені віднесли до класу зірок Вольфа-Райє, розташована в сусідній галактиці Трикутник. Новий сигнал, що надходить від зорі, виявили у хвилях електромагнітного випромінювання. Він свідчить про те, що зоря, маса якої у 25 разів перевищує масу нашого Сонця, має незабаром вибухнути в наднову.

Зазначається також, що на думку вчених, спочатку ця зоря була гарячою та масивною, однак із часом викинула забагато водню, "об’єднавши легші елементи у важчі за допомогою ядерного синтезу". 

За даними NASA, зорі Вольфа-Райє мало живуть і тяжко вмирають, тому можливість спостерігати за ними й бачити останні прояви життя такої зорі надзвичайна рідкість. 

"Відомо, що в галактиці Чумацький Шлях є лише 200 таких зірок. Астрономи підозрюють, що там може бути ще 1000 або 2000, але вони закриті густими покривалами пилу", — зазначає видання.

Зірка Вольфа-Райє 124 (WR 124), яку побачив космічний телескоп Джеймса Вебба. Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team

Нагадаємо, що агентство уряду США NASA вперше розповіло про нові дослідження непізнаних аномальних об'єктів або явищ. Йдеться про НЛО.

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