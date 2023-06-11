Вчені показали фото надзвичайно потужної зірки, що вмирає
Астрономи спостерігають за смертю надзвичайно яскравої й гарячої зірки за допомогою телескопа Джеймса Вебба. Спостереження показують, що нещодавно вона почала випромінювати сигнал, якого не було від моменту виявлення зорі.
Про це повідомляє Space.com.
Спостереження за "старою" зорею
Нестабільна зірка, яку вчені віднесли до класу зірок Вольфа-Райє, розташована в сусідній галактиці Трикутник. Новий сигнал, що надходить від зорі, виявили у хвилях електромагнітного випромінювання. Він свідчить про те, що зоря, маса якої у 25 разів перевищує масу нашого Сонця, має незабаром вибухнути в наднову.
Зазначається також, що на думку вчених, спочатку ця зоря була гарячою та масивною, однак із часом викинула забагато водню, "об’єднавши легші елементи у важчі за допомогою ядерного синтезу".
За даними NASA, зорі Вольфа-Райє мало живуть і тяжко вмирають, тому можливість спостерігати за ними й бачити останні прояви життя такої зорі надзвичайна рідкість.
"Відомо, що в галактиці Чумацький Шлях є лише 200 таких зірок. Астрономи підозрюють, що там може бути ще 1000 або 2000, але вони закриті густими покривалами пилу", — зазначає видання.
Нагадаємо, що агентство уряду США NASA вперше розповіло про нові дослідження непізнаних аномальних об'єктів або явищ. Йдеться про НЛО.