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Вчені зафіксували новоутворені зірки на карті Чумацького шляху

8 червня 2023 03:10
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Інна Буряк
редактор
Вчені зафіксували новоутворені зірки на карті Чумацького шляху
Чумацький шлях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Науковці за допомогою молодих постійних зірок створили нову карту Чумацького Шляху. Виявилося, що найбільше зірок міститься не в рукавах галактики, а в проміжках між ними.

Про це повідомляє Space.com.

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Нова карта Чумацького Шляху

Зазначається, що в рукавах утворюються зірки, але більшість переміщуються за гравітацією ближче до ядра. У цих областях формуються різні типи зірок, але гігантські зірки мають короткий термін існування та зникають до переміщення. Яскраві гігантські зірки надають спіральним рукавам їх впізнаваний вигляд.

Створюючи карту, вчені спостерігали за трьома типами об'єктів — зорі з великою масою, яскраві молоді зірки та молоді розсіяні скупчення.

Чумацький шлях (зверху). Фото: google.com

Попри велику кількість об'єктів, карта не охоплює весь Чумацький Шлях. Вчені сконцентрувалися на рукавах, щоб відтворити приблизну їх довжину від краю до ядра галактики.

Таким чином, вчені виявили сім спіральних рукавів. Два з них — Персея і Норма — головні, які простягаються на протилежних кінцях від ядра. Інші п'ять — Кіль, Стрілець, Центавр, Зовнішній і Місцевий рукави — не такі довгі, вони в основному доповнюють головні.

"Здалеку наша галактика має красиво безладний вигляд. Дві основні руки елегантно переплітаються, а додаткові руки заповнюють прогалини, створюючи вражаючий образ", — зазначає видання.

Чумацький шлях із Землі. Фото: google.com

Нагадаємо, що астрономи Університету Флориди з'ясували, що планети, які обертаються навколо карликових зір у Чумацькому Шляху, можуть містити життя. Оскільки вони розташовані на придатній для існування орбіті.

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