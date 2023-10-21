Ученые распознали самый древний сигнал из космоса за всю историю исследований

Сигнал из космоса. Фото: Space

Ученым удалось обнаружить быстрый радиовсплеск, являющийся самым древним и самым отдаленным сигналом из космоса, который датируется восемью миллиардами лет. Он может помочь взвесить всю Вселенную.

Об этом сообщили в Science.

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Радиосигнал из космоса

Первые радиовсплески FRB были обнаружены еще в 2007 году, но с тех пор ученые не пришли к пониманию того, что это такое. Есть спекуляции, авторы которых предполагают, что такие сигналы – попытки внеземной жизни связаться с человечеством. Но доказательств, подтверждающих правдивость этой теории нет.

Астрономам удалось превзойти предыдущий рекорд сразу на 50%. Теперь исследователи рассказали, что обнаружили самый древний и отдаленный быстрый радиовсплеск среди всех, обнаруженных на сегодняшний день. По их словам, он даже может быть полезен для земных ученых.

В частности, они предполагают, что он может позволить нам измерить пропавшую материю между галактиками.

Источником всплеска является группа из двух или трех сливающихся галактик. Такая версия подтверждает последние теории о причине FRB. Исследование также показало, что восемь миллиардов лет – это предел того, как далеко в прошлое Вселенной могут заглянуть современные телескопы в поисках быстрых радиосплесков.

Телескоп ASKAP

Обнаружить этот рекордный FRB помог радиотелескоп ASKAP из Австралии. Ему удалось зафиксировать космическое событие, выпустившее в миллисекундах эквивалент суммарного излучения Солнца за 30 лет.

"Благодаря набору антенн ASKAP ученым удалось определить, откуда вспышка пришла. Затем использовался Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили для поиска галактики-источника, обнаружив, что она старше и находится дальше, чем любой другой источник FRB и, вероятно, в рамках небольшой группы сливающихся галактик» , — указал первый автор исследования, доктор Стюарт Райдер из Университета Маккуори.

Радиотелескоп ASKAP. Фото: Wikipedia

По его словам, радиовсплеск, получивший название FRB 20220610A, подтвердил концепцию взвешивания Вселенной с помощью данных от FRB, которую впервые продемонстрировал покойный австралийский астроном Жан-Пьер МакКварт. Он показал, что чем дальше находится быстрая радиовспышка, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками. На сегодняшний день было обнаружено около 50 FRB — почти половина из них с помощью ASKAP.

Авторы рекордного открытия полагают, что смогут обнаружить тысячи таких по всему небу на еще больших расстояниях.

"Хотя мы до сих пор не знаем, что вызывает эти массивные всплески энергии, работа подтверждает, что быстрые радиовсплески являются распространенными явлениями в космосе, и что мы сможем использовать их для выявления материи между галактиками и лучшего понимания структуры Вселенной", — сказал профессор Райан Шеннон из Технологический университет Свинберна.

Сейчас ASKAP является лучшим радиотелескопом для обнаружения и локализации FRB. Но международные телескопы SKA, которые сейчас строятся в Западной Австралии и Южной Африке, будут еще лучше и позволят астрономам находить еще более старые и более отдаленные FRB.

Почти 40-метровое зеркало Очень большого телескопа ESO, строящегося сейчас в высокогорной сухой чилийской пустыне, понадобится для изучения их галактик-источников.

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