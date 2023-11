Странный космический объект периодически меняет свой цвет — что нашли ученые

Туманность Геликс, последнее дыхание звезды. Изображение: sketchfab.com

Иногда астрономы открывают в космосе неизвестные астрономические объекты или наблюдают необычные астрофизические явления, которые не могут быть объяснимыми. Такие события принято называть WIT — сокращение от What Is This? ("Что это?"). Недавно ученые обнаружили очередной такой космический объект, особенностью которого является периодическое изменение цвета. Такого раньше не встречалось.

Об открытии рассказали исследователи из Федерального университета Санта-Катарины в Бразилии. Их работа опубликована на сайте препринтов arXiv и ожидает рецензирования научного сообщества, пишет New Scientist.

Тайна, которая тревожит ученых до сих пор, была открыта еще в 2012 году. Роберто Сайто и его коллеги искали следы световых эхо от далеких сверхновых в наборе данных крупнейшего в мире смотрового телескопа видимого и инфракрасного спектра VISTA, установленного в Паранальской обсерватории в пустыне Атакама, Чили.

Но внутри большого скопления RCW126 заметили галактическую туманность (космическое облако пыли и газа) со странным объектом. Эта туманность изменяла цвет и яркость синхронно с источником излучения. Спектр источника смещен в красную сторону, что соответствует долгопериодической переменной. Объект получил название VVV-WIT-12.

Установлено, что это происходит каждые четыре года. Например, в 2015 году северная часть туманности выглядела более красной, чем в 2010-м, тогда как южная часть приобретала более синий цвет.

Ученые обратили внимание и на другую странную деталь по поводу туманности. Оказалось, что она, кроме изменения цвета в течение четырех лет, еще не была синхронизирована сама с собой. То есть, когда ближайшая к Земле сторона туманности становилась ярче, самая отдаленная — тускнела. Впоследствии процесс повторялся наоборот.

"Это было для нас неожиданностью. Понять это достаточно сложно. Из всей нашей базы данных, которая насчитывает более миллиарда объектов и охватывает площадь неба примерно 17 тысяч квадратных градусов, это единственный источник с таким поведением", — подчеркнул Сайто.

Туманись VVV-WIT-12, которая заставляет обе стороны синхронно светиться и тускнеть. Изображение: RobertoK.Staito at al

Есть ли у ученых предположение, что это может быть?

Пока исследователи предполагают, что таинственный космический объект может быть необычной молодой звездой в процессе формирования. Сама ее "юность" может быть причиной такой изменчивости.

Однако, чтобы понять природу звезды, им понадобится детальный спектр, показывающий ее химический состав. Телескоп VISTA не оборудован такой функцией.

Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения с помощью новейших крупномасштабных обзорных телескопов, таких как обсерватория Веры Рубин в Чили, поможет им раскрыть все тайны объекта.

