Як звучить Чумацький Шлях — створено унікальну галактичну симфонію — відео

Симфонія галактики Чумацький Шлях. Колаж: Новини.LIVE

За підрахунками вчених, наша галактика Чумацький Шлях народилася 13 млрд років тому. Вона має близько 200 млрд зірок та щонайменше 11 млрд планет, схожих на Землю. Ми маємо приблизне уявлення про те, який вона має вигляд, але як вона може звучати? Дізнатися про це вдалося за допомогою космічних телескопів та талановитої композиторки.

Як пише видання Space, разом із командою вчених авторка музичних творів Софі Кацнер проаналізувала дані з телескопів NASA та написала на їх основі унікальну симфонію. Твору дали назву "Там, де сходяться паралельні лінії".

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Так, відомо, що дані надали три телескопи NASA, спрямовані на Чумацький Шлях, які вели спостереження в різних довжинах світлових хвиль — рентгенівських, інфрачервоних і оптичних:

Chandra X-ray Observatory;

Hubble Space;

Spitzer Space.

Композиторці вдалося виділити три ключові елементи, які створюють музичний твір:

Подвійна зоряна система, виявлена в рентгенівських променях. Група дугоподібних ниток. Надмасивна чорна діра Стрілець A, яка розташовується в самому серці Чумацького Шляху.

Об'єднавши звукові дані, композиторка перевела їх у ноти для написання симфонії (їх можна побачити нижче на знімку). Початок симфонії — це ліва частина знімка, а кінець — відповідно, права частина. В результаті вийшла композиція з трьох частин, які "грають" зліва направо.

Найпотужніша частина симфонії — це звучання області в правому нижньому кутку зображення. Саме тут розташований Стрілець А і хмари газу та пилу, які сяють найяскравіше.

Симфонія "Там, де сходяться паралельні лінії". Зображення: NASA/Sophie Kastner

"Замість того, щоб сканувати зображення горизонтально і розглядати вісь Х як час, я зосередилася на невеликих ділянках зображення, створюючи короткі віньєтки, відповідні цим моментам, підходячи до фрагмента так, якби я писала музику до фільму для супроводу образу", — зазначила композиторка.

Симфонія Чумацького Шляху звучить неперевершено!

Можете переконатися у цьому самостійно:

Варто зауважити, що дана симфонія є лише звуковою інтерпретацією даних, адже насправді звуку або звукових вібрацій в космосі немає. Є лише вакуум.

Навіть якби центр галактики був наповнений різного роду шумом, все одно його не можна було б почути, якщо довкола немає достатньо атомів, через які могли б поширюватися звукові хвилі. А таких атомів не вистачає.

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