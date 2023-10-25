Какое космическое явление может уничтожить Землю — ученые показали кадры

Иллюстрация уничтожения нашей планеты. Фото: Freepik

Исследователи рассказали, какое невероятное космическое явление способно разрушить все живое на Земле. По словам ученых, человечество на нашей планете может исчезнуть после того, как во Вселенной столкнутся две нейтронные звезды, что повлечет за собой сильный взрыв.

Об этом сообщает Science Alert.

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Нейтронные звезды и взрывы

Нейтронные звезды — это частицы уже умерших массивных звезд, которые являются сферами из нейтронов диаметром от десяти до 40 километров. В том случае, если две звезды расположены в двойной космической системе, есть шанс, что они столкнутся друг с другом и произойдет мощный килоновый взрыв.

Сегодня ученые знают лишь о нескольких взрывах килоновых, но ни один из них не произошел в нашей галактике. Поэтому исследователи решили выяснить, что произойдет, если килоновая взорвется именно у нашей планеты.

Столкновение двух нейтронных звезд. Фото: скриншот с YouTube

Что произойдет, если случится взрыв у Земли

Когда одна нейтронная звезда сталкивается с другой, их вещество вытекает в космическое пространство и окутывает место взрыва. К тому же, выделяется сильный поток гамма-излучения и радиации. А если взрыв произойдет на расстоянии 300 световых лет от Земли, это излучение ощутится, но будет безопасным.

Но если взрыв произойдет на расстояни 13 световых лет от нашей планеты, это излучение разрушит весь озон, содержащийся в земной стратосфере. Впрочем, этот слой сможет восстановиться примерно через четыре года. Еще более опасным считается рентгеновское излучение, которое уничтожит озоновый слой Земли, но восстановиться он сможет через несколько лет.

Самая большая угроза для планеты

Самыми опасными для Земли являются космические лучи, исходящие из частиц килоновой. Именно это излучение способно разрушить весь озоновый слой планеты и атмосферу Земли. Поэтому планета получит высокий уровень радиации, который будет сохраняться тысячи лет.

Именно поэтому все живые существа, которые есть на нашей планете, погибнут. Но при условии, если Земля будет на пути прохождения космического излучения. В то же время, оно должно появиться на расстоянии не дальше, чем за 35 световых лет.

Напомним, мы писали о том, что ученые выяснили, что Солнечная система имела еще одну планету.

Раньше мы рассказывали о том, сколько астероидов могут полностью уничтожить человечество.

Также мы сообщали о том, что ученые нашли Инопланетный мир, имеющий два Солнца.