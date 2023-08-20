Ученые сняли Солнце в максимально высоком качестве: потрясающее видео

Подробный снимок Солнца. Фото: скриншот

Ученым удалось запечатлеть Солнце в максимально высоком качестве. Таких кадров удалось добиться с помощью SQR-камеры.

Соответствующие снимки появились в соцсети.

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Как известно, из ряда фотографий удалось смонтировать полноценное видео. А зафиксировать все происходящие на звезде процессы удалось с помощью SQR-камеры и телескопа в 5К-разрешении.

Напомним, недавно в июле астрофотограф зафиксировал увлекательные кадры активности на Солнце. Через специальный объектив ему удалось изучить весь солнечный диск и заметить ряд особенностей, связанных с движением протуберанцев и солнечных вспышек.

Также недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнародовал подробные кадры отдаленной тяжелой звезды типа В, которую называют Эарендел (утренняя заря). По словам ученых, ее температура вдвое превышает температуру Солнца, поэтому звезда также в миллион раз ярче.