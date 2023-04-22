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Вчені виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити Землю

22 квітня 2023 16:25
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Вчені виявили наднові зірки, які своїм вибухом можуть знищити Землю
Планета Земля з космосу. Фото: NASA
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Астрономи виявили нову загрозу планетам, подібним на Землю. Дослідники NASA називається причиною інтенсивне рентгенівське випромінювання зірок, яке виділяється після їхнього вибуху.

Про це інформує NASA.

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Наднові зірки

Зазначається, що вибух може впливати на планети на відстані понад 100 світлових років. Це явище вчені зафіксували на фото за допомогою телескопа.

"Коли цей удар відбувається, він може створити велику дозу рентгенівського випромінювання, яке досягає планети, схожої на Землю. Такий інтенсивний вплив може спровокувати вимирання на планеті", — зазначають науковці NASA.

NASA спостерігали за 31 надновою зіркою. Спостереження проводили переважно з кількох обсерваторій. Вчені виявили, що планети можуть бути піддані смертельним дозам випромінювання, яке розташоване на відстані приблизно 160 світлових років. Дослідники NASA звертають увагу на небезпеку двох періодів: інтенсивного випромінювання надновою зіркою протягом кількох днів після вибуху і коли після нього минуть місяці.

космос
Знімки чотирьох наднових зірок з 31, які досліджують. Фото: NASA

"Якщо потік рентгенівського випромінювання пронесеться над сусідньою планетою, радіація може серйозно змінити хімічний склад атмосфери планети", — додають в NASA. 

Крім цього вони зазначають, що на планеті, що схожа на Землю, цей процес може знищити значну частину озону, який, захищає життя від небезпечного ультрафіолетового випромінювання наднової зірки. Це може призвести до загибелі широкого кола організмів, особливо морських, які є основою харчового ланцюга, що призведе до вимирання.

Вчені зазначають, що існують переконливі докази, що наднові зірки виникали поблизу Землі приблизно від 2 до 8 мільйонів років тому. Вони були на відстані приблизно від 65 до 500 світлових років від Землі.

У NASA стверджують, що Земля і Сонячна система зараз знаходяться в безпеці з боку потенційних вибухів наднових зірок, але багато інших планет у Чумацькому Шляху — ні.

космос
Ілюстрація Землеподібної планети до та після опромінення. Фото: NASA

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, завдяки нестримному технічному розвитку за космосом можуть спостерігати всі охочі. Так, власник проєкту Cosmic Background Studios американець Ендрю Маккарті регулярно слідкує за Сонцем, і виявив незвичні спалахи на його поверхні, що ззовні нагадувало торнадо.

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