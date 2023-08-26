Ученые обнаружили "неуловимый" источник солнечного ветра

Солнечный ветер. Фото: ferra

Ученые, используя данные от космического аппарата Solar Orbiter Европейского космического агентства (ESA), выявили место происхождения солнечного ветра. Это открытие может способствовать улучшению прогнозов космических явлений, в том числе мощных солнечных вспышек, способных прервать электронную коммуникацию на Земле.

Об этом пишет Independent.

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Сообщается, что Солнце непрерывно выбрасывает плазму, формируя так называемый солнечный ветер — поток ионизированных частиц из его внешней атмосферы или короны. Эти частицы, взаимодействуя с магнитным полем нашей планеты, могут вызывать полярные сияния и прерывать работу навигационных систем и связи.

До сих пор было неясно, каким образом солнечный ветер излучается из темных участков на Солнце, известных как "корональные дыры". Однако недавний выпуск научного журнала Science говорит о маленьких частичных струях на поверхности Солнца, которые, двигаясь со скоростью около 100 км/с, вероятно, являются основным источником энергии для солнечных ветров.

Вещества, которые вырываются из внешней атмосферы Солнца. Фото: ESA & NASA

Специалисты, включая команду из Института исследования солнечной системы Макса Планка, предполагают, что эти мини-вспышки могут обеспечивать необходимую энергию и плазму для формирования солнечного ветра, ключевого элемента в космической погоде.

Примечательно, что эти вспышки, хоть и значительно слабее крупных солнечных вспышек, имеют огромную энергетическую мощность. Как говорит Лакшми Прадип Читта, одна из таких вспышек может производить энергию, сопоставимую с потреблением десяти тысяч домов в Великобритании в течение года.

Напомним, что недавно телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнародовал подробные кадры отдаленной тяжелой звезды типа В, которую называют Эарендел (утренняя заря). По словам ученых, ее температура вдвое превышает температуру Солнца, поэтому звезда также в миллион раз ярче.