Астрономы нашли сразу восемь планет, похожих на Землю — существует ли там жизнь

Планеты, похожие на Землю, скрывающиеся в нашей галактике. Фото: NASA/ESA/G. Bacon (STScI)

Наша галактика Млечный Путь имеет диаметр более 100 тысяч световых лет и содержит примерно 400 млрд звезд, не говоря уже о других объектах. Пока что человечество не выучило даже четверть своего дома. Но мы двигаемся в верном направлении. Так, только космический телескоп TESS уже обнаружил в нашей галактике несколько тысяч экзопланет разного типа, массы и размера. А недавно с его помощью ученым удалось обнаружить восемь двойников планеты Земля.

Группа астрономов проанализировала данные телескопа и заявила, что все восемь планет принадлежат к классу суперземля, пишет издание Universe Today.

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TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite — транзитный обзорный спутник экзопланет) был специально создан для поиска планет за пределами Солнечной системы.

18 апреля 2018 года NASA запустило космический телескоп. За это время камеры TESS осмотрели более 93% неба. Благодаря этому аппарату удалось по-новому взглянуть на широкий спектр космических явлений, начиная от сверхновых звезд и заканчивая черными дырами.

А главное — на сегодня ученые с его помощью смогли подтвердить существование 400 экзопланет, а еще 6 тыс. объектов находятся в статусе кандидатов на звание экзопланеты.

Экзопланеты в галактике Млечный Путь. Фото: depositphotos.com

Восемь двойников Земли в нашей галактике — есть вода, но существует ли жизнь?

Среди вышеупомянутого длиннейшего списка экзопланет и других объектов исследователям удалось выделить 8 планет, похожих на Землю по размеру.

Уже подтверждено, что все они принадлежат к классу суперземля — класс планет, масса которых превышает массу Земли, но значительно меньше массы газовых гигантов, например, таких как Нептун.

Ученые уже рассчитали четкий размер и массу двойников Земли. Кроме того, всем этим планетам уже присвоили названия:

TOI-238b — масса планеты в 3,6 раза больше массы Земли, диаметр — больше в 1,6 раза. TOI-771b — масса планеты в 2,8 раза больше земной, а по размеру она в 1,4 раза больше нашей планеты. TOI-871b — в 3,8 раза больше по массе и в 1,6 раза по размеру. TOI-1467b — масса больше в 4,4 раза, размеры — 1,8 раза. ТОI-2068b — точно такие же характеристики, как и у предшественника: масса больше в 4,4 раза, размеры — 1,8 раза. TOI-1739b — в 4 раза больше нашей планеты по массе и в 1,7 раза больше по размеру. ТОI-4559b — больше Земли по массе и диаметру в 2,7 и 1,4 раза соответственно. ТОI-5799b — масса больше земной в 3,7 раза, а диаметр — в 1,6 раза.

Ученые, на основе имеющихся данных, создали модели атмосфер этих восьми суперземель, и получили интригующие результаты.

Исследователи утверждают, что их данные показывают признаки присутствия на планетах:

углекислого газа;

воды;

метана.

Как известно, вода — источник образования органической жизни. А метан может являться признаком существования живых организмов, хотя это не всегда так.

Астрономы надеются использовать приборы космического телескопа James Webb для того, чтобы провести тщательное исследование атмосфер найденных планет.

Также астрономы считают, что с помощью этих суперземель можно объяснить нехватку планет определенного размера. Ученые обнаружили очень мало экзопланет, которые имели бы от 1,5 до 2 диаметров Земли. Возможно, это связано с тем, что эти планеты теряют свою массу под действием сильного излучения своих звезд, которое разрушает атмосферу.

Ранее мы рассказывали, что ученые смогли объяснить таинственные сигналы, доносившиеся из раскаленной суперземли 55 Cancri e.

Напомним, мы писали, астрономы показали космический объект, который наполнен постоянно извергающимися вулканами.

Также мы сообщали, что ученые ошарашили заявлением — Девятая планета Солнечной системы на самом деле является чем-то совсем другим.