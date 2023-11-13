Земля имеет пульс, вызывающий массовое вымирание каждые 27 млн лет — ученые

У планеты Земля есть пульс. Фото: stock.adobe.com

Одна из давних теорий ученых гласила, что главные геологические действия на Земле происходят циклически, напоминая пульс. Чтобы подтвердить ее, постоянно не хватало доказательств. Но с развитием технологий геологи смогли доказать, что у нашей планеты действительно бьется геологическое сердце, пульс которого вызывает массовое вымирание каждые 27 млн лет.

Сенсационное открытие сделали исследователи из Университета Нью-Йорка и Научного института Карнеги, опубликовав свой труд в научном журнале Geoscience Frontiers, пишет IFLScience.

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Отмечается, что в надежде выявить циклическую модель специалисты проанализировали возраст 89 крупных геологических событий, которые произошли за последние 260 миллионов лет, включая вымирание на суше и в воде, колебания уровня моря, вулканическую активность, изменения тектонических плит.

Использовав метод под названием анализ Фурье, им удалось выяснить, что события были сгруппированы в 10 разных временных точках на протяжении 260 миллионов лет.

Таким образом геологи пришли к выводу, что примерно каждые 27,5 млн лет происходит "пульс" большой геологической активности.

"Многие геологи считают, что геологические события происходят случайно во времени. Но наше исследование дает статистические доказательства общего цикла, что свидетельствует о том, что эти геологические события связаны между собой, а не случайны", — сказал ведущий автор исследования Майкл Рампино.

Планета Земля. Фото: shutterstock.com

Следующий шаг — почему это происходит

Ученым удалось проследить эту цикличность, но что является причиной подобного "сердцебиения" Земли, пока неизвестно. В своем научном труде авторы указывают на исследования, предполагающие, что связанные циклы глобальной тектоники и изменения климата могут иметь место.

Специалисты подробно исследуют эту возможность, а также потенциальную связь с астрономическими циклами как на солнечной системе, так и на широких астрономических уровнях.

"Каким бы ни было происхождение этих циклических эпизодов, наши выводы подтверждают то, что геологическая летопись преимущественно периодическая, скоординированная и периодически катастрофическая, что является отклонением от взглядов многих геологов", — пояснил Рампино.

Когда ждать следующего катастрофического цикла

Если вы беспокоитесь, когда может произойти следующая серия катастрофических событий, вам не стоит волноваться. Ученые считают, что до следующего разрушительного цикла осталось еще 20 млн лет — достаточно времени, чтобы подготовиться.

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