Земля має пульс, що викликає масове вимирання кожні 27 млн років — вчені

У планети Земля є пульс. Фото: stock.adobe.com

Одна з давніх теорій вчених говорила, що основні геологічні події на Землі відбуваються циклічно, нагадуючи пульс. Щоб її підтвердити, постійно не вистачало доказів. Та з розвитком технологій геологи змогли довести, що у нашої планети насправді б’ється геологічне серце, пульс якого викликає масове вимирання кожні 27 млн років.

Сенсаційне відкриття зробили дослідники з Університету Нью-Йорка та Наукового інституту Карнегі, опублікувавши свою працю в науковому журналі Geoscience Frontiers, пише IFLScience.

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Зазначається, що в надії виявити циклічну модель спеціалісти проаналізували вік 89 великих геологічних подій, які відбулися впродовж останніх 260 мільйонів років, включаючи вимирання на суші та у воді, коливання рівня моря, вулканічну активність, зміни тектонічних плит.

Використавши метод під назвою аналіз Фур’є, їм вдалося з'ясувати, що події були згруповані в 10 різних часових точках впродовж 260 мільйонів років.

Таким чином, геологи дійшли до висновку, що приблизно кожні 27,5 мільйонів років відбувається "пульс" великої геологічної активності.

"Багато геологів вважають, що геологічні події відбуваються випадково в часі. Але наше дослідження надає статистичні докази загального циклу, що свідчить про те, що ці геологічні події пов’язані між собою, а не випадкові", — сказав провідний автор дослідження Майкл Рампіно.

Планета Земля. Фото: shutterstock.com

Наступний крок — чому це відбувається

Вченим вдалося простежити цю циклічність, але що є причиною подібного "серцебиття" Землі, поки невідомо. У своїй науковій праці автори вказують на дослідження, які припускають, що пов’язані цикли глобальної тектоніки та зміни клімату можуть мати місце.

Фахівці детально досліджують цю можливість, а також потенційний зв’язок з астрономічними циклами як на Сонячній системі, так і на широких астрономічних рівнях.

"Яким би не було походження цих циклічних епізодів, наші висновки підтверджують те, що геологічний літопис переважно періодичний, скоординований і періодично катастрофічний, що є відхиленням від поглядів багатьох геологів", — пояснив Рампіно.

Коли чекати на наступний катастрофічний цикл

Якщо ви хвилюєтеся, коли може відбутися наступна серія катастрофічних подій, вам не варто хвилюватися. Вчені вважають, що до наступного руйнівного циклу залишилося ще 20 млн років — достатньо часу, щоб підготуватися.

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