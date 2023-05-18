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Ученые определили, что галактика Млечный путь имеет иную форму, чем предполагалось

18 мая 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые определили, что галактика Млечный путь имеет иную форму, чем предполагалось
Галактика Млечный Путь кружится в просторах космоса. Иллюстративное фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Как известно, галактика Млечный Путь имеет форму спирали. Однако недавно ученые сделали открытие, показывающее, что нынешние знания о форме нашей галактики ошибочны.

Об этом сообщает Space.com.

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Сколько рукавов у нашей галактики

Так, традиционное изображение Млечного Пути — это галактика с четырьмя большими спиральными рукавами, выходящими из яркого центра большой совокупности звезд.

Однако недавно команда астрономов опубликовала новое исследование, свидетельствующее, что знания о форме Млечного Пути были ошибочны в течение десятилетий, поскольку наша галактика имеет два главных рукава, как и другие спиральные галактики.

Ученые-космонавты из базирующейся на Пурпурной горе Китайской академии наук и Национальной астрономической обсерватории исследовали данные нового поколения космических инструментов, которые могут лучше измерять расстояние до отдельных звезд. Таким образом, они измерили расстояния примерно до 200 звезд и начали составлять карту Млечного Пути, куда также были добавлены наблюдения телескопов за более 1000 рассеянных галактических скоплений.

Какая на самом деле форма Млечного Пути

Полученные результаты заставили ученых предположить, что Млечный Путь — это спиральная галактика только с двумя главными рукавами, а не четырьмя, как думалось ранее.

"Используя точное расположение очень молодых объектов, мы впервые предполагаем, что наша галактика имеет многорукавное строение, состоящее из двухрукавной симметрии", — сообщили ученые.

Отмечается, что фрагментация спиральных рукавов могла быть вызвана столкновением нашей галактики с другими галактиками или даже галактическими скоплениями с древнейших времен ее существования.

Спиральная галактика с двумя рукавами NGC 1300 сфотографирована космическим телескопом Hubble. Фото: NASA, ESA и команда Наследия Хаббла STScI/AURA

Напомним, что Луна не излучает, а лишь отражает солнечный свет, достигающий его поверхности. Интенсивность и яркость освещения изменяется в зависимости от положения небесного тела в небе. 21 мая будет второй день новолуния, но мы сможем видеть весь лунный диск, хотя и с приглушенной примерно на 95% яркостью. Это уникальное явление называют "Старая Луна в объятиях молодого" и "пепельная луна".

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