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Цими вихідними трапиться унікальне астрономічне явище: що саме?

16 травня 2023 20:07
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
21 травня будемо спостерігати явище "Старий місяць в обіймах молодого"
"Попелястий місяць". Фото: commons.wikimedia
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Місяць не випромінює, а лише відбиває сонячне світло, яке досягає його поверхні. Інтенсивність і яскравість освітлення змінюється залежно від положення небесного тіла на небі. 21 травня буде другий день молодика, але ми зможемо бачити весь місячний диск, хоча і з приглушеною приблизно на 95% яскравістю. Це унікальне явище називають "Старий Місяць в обіймах молодого" та "попелястий місяць".

Про близьку появу попелястого місяця написали "NV.ua".

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Феномен попелястого світла

Як правило, під час нового місяця Місяць проходить між Землею та Сонцем, тому сонячне світло здебільшого блокується нашою планетою, завдяки чому ми можемо бачити лише вузький серп світла. Попелястий місяць наступає тоді, коли через особливості положення планетних тіл Земля відбиває світло не лише на "серп" місяця, але і на все небесне тіло одночасно. Попелясте світло — це результат високого альбедо, або ж відбивної здатності нашої планети.

 

Попелясте світіння допомагає відстежувати зміни клімату на нашій планеті, адже хмарність на освітленій стороні Землі посилює попелясте світло. Крім того, спостерігаючи за освітленням Місяця та світлом, відбитим від хмар, метеорологи можуть робити прогнози щодо майбутнього руху циклонів і опадів, які ті можуть принести.

Нагадуємо, нещодавно ми писали про те, чому на Марс мають полетіти тільки жінки.

Також розповіли про те, що знаходиться всередині місяця.

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