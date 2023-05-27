Ученые определили толщину коры Марса, благодаря мощному землетрясению

Планета Марс сверху, где можно увидеть гористую местность. Фото: google.com

Ученые наконец-то определили плотность марсианской коры, благодаря самому сильному "марсотрусу", который когда-либо наблюдался. Отмечается, что она толще по сравнению с Землей и Луной.

Об этом сообщает Science News.

Читайте также:

Кора Марса толще, чем у Земли и Луны

Средняя толщина коры составляет 42-56 км. Это примерно на 25% больше толщины средней континентальной коры на Земле, что составляет около 30-50 км.

Измерения были сделаны на основе данных стационарного сейсмометра посадочного модуля InSight NASA, который на протяжении четырех земных лет фиксировал волны внутренней части коры Марса.

Также сообщается, что в мае прошлого года Красную планету всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 4,7, которое длилось более шести часов. Это позволило команде сейсмогеологов определить толщину коры всей планеты.

Исследователи обнаружили, что кора на Красной планете, кроме того, что толще, чем на Земле и Луне (30-35 км), еще и неоднородна. Это может объяснить известную разницу в высоте между севером и югом на Марсе.

Северное полушарие Марса (показано фальшивым цветом), являющееся низшим (синий), тогда как южное полушарие — высшее и гористое. Фото: NASA Mars Global Surveyor.

Путем вычислений глубины коры исследователи установили, что значительное количество внутреннего тепла на Марсе вероятно исходит именно из коры. Большинство этого тепла излучается радиоактивными элементами, такими как калий, уран и торий. Компьютерное моделирование указывает, что приблизительно 50-70 % этих частей находятся конкретно в коре, а не в мантии. Это подтверждает гипотезу о существовании вулканической активности на некоторых участках Марса, что противоречит представлению об этой планете как мертвой.

Напомним, что ученые, упорно продолжающие искать признаки жизни в космосе, получили с Марса весть. Так, команда исследователей в рамках многонедельного проекта A Sign in Space провела тест, симулировавший получение такого сообщения.