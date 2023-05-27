Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Ученые определили толщину коры Марса, благодаря мощному землетрясению arrow

Ученые определили толщину коры Марса, благодаря мощному землетрясению

27 мая 2023 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые определили толщину коры Марса, благодаря мощному землетрясению
Планета Марс сверху, где можно увидеть гористую местность. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые наконец-то определили плотность марсианской коры, благодаря самому сильному "марсотрусу", который когда-либо наблюдался. Отмечается, что она толще по сравнению с Землей и Луной.

Об этом сообщает Science News.

Читайте также:

Кора Марса толще, чем у Земли и Луны

Средняя толщина коры составляет 42-56 км. Это примерно на 25% больше толщины средней континентальной коры на Земле, что составляет около 30-50 км.

Измерения были сделаны на основе данных стационарного сейсмометра посадочного модуля InSight NASA, который на протяжении четырех земных лет фиксировал волны внутренней части коры Марса.

Также сообщается, что в мае прошлого года Красную планету всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 4,7, которое длилось более шести часов. Это позволило команде сейсмогеологов определить толщину коры всей планеты.

Исследователи обнаружили, что кора на Красной планете, кроме того, что толще, чем на Земле и Луне (30-35 км), еще и неоднородна. Это может объяснить известную разницу в высоте между севером и югом на Марсе.

Северное полушарие Марса (показано фальшивым цветом), являющееся низшим (синий), тогда как южное полушарие — высшее и гористое. Фото: NASA Mars Global Surveyor.

Путем вычислений глубины коры исследователи установили, что значительное количество внутреннего тепла на Марсе вероятно исходит именно из коры. Большинство этого тепла излучается радиоактивными элементами, такими как калий, уран и торий. Компьютерное моделирование указывает, что приблизительно 50-70 % этих частей находятся конкретно в коре, а не в мантии. Это подтверждает гипотезу о существовании вулканической активности на некоторых участках Марса, что противоречит представлению об этой планете как мертвой.

Напомним, что ученые, упорно продолжающие искать признаки жизни в космосе, получили с Марса весть. Так, команда исследователей в рамках многонедельного проекта A Sign in Space провела тест, симулировавший получение такого сообщения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас