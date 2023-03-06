Впервые в истории ученые обнаружили в космосе ударные волны

Ученые впервые в истории обнаружили в космосе так называемые "ударные волны": что это такое
Впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.
Об этом пишет американское издание Science News.
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В материале говорится, что радиотелескоп обнаружил в космосе слабое свечение, излучающее "ударную волну". Она посылает заряженные частицы через магнитные поля, проходящие вдоль космической сети.
Ученые говорят, что обнаружение этих "ударных волн" позволяет астрономам лучше исследовать магнитные поля в космосе, их свойства и происхождение.
"Наконец, астрономы могут подтвердить то, что до сих пор было предусмотрено только моделированием — что эти ударные волны существуют", — говорит астрофизик Маркус Брюгген из Гамбургского университета в Германии, не участвовавший в новом исследовании.
Хотя учёные и раньше наблюдали эти "ударные волны" вокруг скоплений галактик, но толчки увидели впервые.
"Эти толчки действительно могут показать, что существуют крупномасштабные магнитные поля, которые образуют нечто вроде оболочки вокруг этих нитей", — отмечают ученые.
Напомним, ранее мы писали, что на Луне в скором времени может появиться собственный часовой пояс.