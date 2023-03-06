Впервые в истории ученые обнаружили в космосе ударные волны

Это открывает новый "взгляд" на магнитные поля во Вселенной

Впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.

Об этом пишет американское издание Science News.

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В материале говорится, что радиотелескоп обнаружил в космосе слабое свечение, излучающее "ударную волну". Она посылает заряженные частицы через магнитные поля, проходящие вдоль космической сети.

Ученые говорят, что обнаружение этих "ударных волн" позволяет астрономам лучше исследовать магнитные поля в космосе, их свойства и происхождение.

"Наконец, астрономы могут подтвердить то, что до сих пор было предусмотрено только моделированием — что эти ударные волны существуют", — говорит астрофизик Маркус Брюгген из Гамбургского университета в Германии, не участвовавший в новом исследовании.

Хотя учёные и раньше наблюдали эти "ударные волны" вокруг скоплений галактик, но толчки увидели впервые.

"Эти толчки действительно могут показать, что существуют крупномасштабные магнитные поля, которые образуют нечто вроде оболочки вокруг этих нитей", — отмечают ученые.

Напомним, ранее мы писали, что на Луне в скором времени может появиться собственный часовой пояс.