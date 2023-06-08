Ученые зафиксировали образовавшиеся звезды на карте Млечного пути

Млечный путь. Фото: google.com

Ученые с помощью молодых постоянных звезд создали новую карту Млечного Пути. Оказалось, что больше всего звезд содержится не в рукавах галактики, а в промежутках между ними.

Об этом сообщает Space.com.

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Новая карта Млечного Пути

Отмечается, что в рукавах образуются звезды, но большинство перемещаются по гравитации ближе к ядру. В этих областях формируются разные типы звезд, но гигантские звезды имеют короткий срок и исчезают до перемещения. Яркие гигантские звезды придают спиральным рукавам их узнаваемый вид.

Создавая карту, ученые наблюдали за тремя типами объектов — звезды с большой массой, яркие молодые звезды и молодые рассеянные скопления.

Млечный путь (сверху). Фото: google.com

Несмотря на большое количество объектов, карта не охватывает весь Млечный Путь. Ученые сконцентрировались на рукавах, чтобы воспроизвести приблизительную их длину от края до ядра галактики.

Таким образом, ученые обнаружили семь спиральных рукавов. Два из них — Персея и Норма — главные, простирающиеся на противоположные концы от ядра. Остальные пять — Киль, Стрелец, Центавр, Наружный и Местный рукава — не так длинны, они в основном дополняют главные.

"Издалека наша галактика выглядит красиво беспорядочно. Две основные руки элегантно переплетаются, а дополнительные руки заполняют пробелы, создавая впечатляющий образ", — отмечает издание.

Млечный путь с Земли. Фото: google.com

Напомним, что астрономы Университета Флориды выяснили, что планеты, вращающиеся вокруг карликовых звезд в Млечном Пути, могут содержать жизнь. Поскольку они расположены на подходящей для существования орбите.