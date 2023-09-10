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Ученые зафиксировали, как черная дыра поглощает звезду, похожую на Солнце

10 сентября 2023 16:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ученые зафиксировали, как черная дыра поглощает звезду, похожую на Солнце
Зафиксированое явление в космосе. Фото: Neils Bohr Institute/Daniele Malesani
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Исследователи нашли черную дыру, поглощавшую собой звезду, похожую на Солнце. Такое явление удалось зафиксировать благодаря обсерватории Neil Gehrels Swift.

Об этом сообщается в пресс-службе NASA.

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Детали исследования

Ученые сделали это с помощью нового метода анализа информации спутникового рентгеновского телескопа (XRT).

Отмечается, что руководителем исследования звезды и ее "голодной" черной дыры стал астрофизик из Университета Лестера в Великобритании и член команды Swift Фил Эванс. Исследование называется Swift J023017.0+283603. Его детали были опубликованы 7 сентября в издании Nature Astronomy.

Как это происходит

Во время того, как звезда приближается к очень близкому расстоянию до черной дыры, силы гравитации делают приливы с интенсивностью, разбивая звезду на поток газа.

"Передний край вращается вокруг черной дыры, а задний край выходит за пределы системы. Эти разрушительные эпизоды называются событиями приливных срывов. иногда астрономы исследуют вариации этого явления, которые они называют частичными или повторяющимися приливными срывами", — говорится в сообщении.

Наблюдение ученых

Каждый раз, когда орбитальная звезда проходит мимо черной дыры, она выпирает на внешнюю сторону, выбрасывает материал, но выживает. Такой процесс продолжается до тех пор, пока звезда не потеряет слишком много газа, из-за чего распадется.

"22 июня 2022 года XRT впервые зафиксировал Swift J0230. Оно засветилось в галактике примерно в 500 миллионах световых лет от нас в северном созвездии Треугольника. XRT Swift наблюдал девять дополнительных вспышек с того же места примерно каждые несколько недель", — добавили в NASA.

Напомним, для лучшего исследования космоса NASA обустраивает новый телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. Благодаря ему ученые будут исследовать планеты за пределами Солнечной системы.

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