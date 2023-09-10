Вчені зафіксували, як чорна діра поглинає зірку, схожу на Сонце

Зафіксоване явище у космосі. Фото: Neils Bohr Institute/Daniele Malesani

Дослідники знайшли чорну діру, яка поглинала собою зірку, подібну на Сонце. Таке явище вдалося зафіксувати їм завдяки обсерваторії Neil Gehrels Swift.

Про це повідомляється в пресслужбі NASA.

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Деталі дослідження

Вчені зробили це за допомогою нового методу аналізу інформації рентгенівського телескопа супутника (XRT).

Зазначається, що керівником дослідження зірки та її "голодної" чорної діри став астрофізик з Університету Лестера у Великій Британії та член команди Swift Філ Еванс. Дослідження має назву Swift J023017.0+283603. Його деталі були оприлюднені 7 вересня у виданні Nature Astronomy.

Як це відбувається

Під час того, як зірка наближається на дуже близьку відстань до чорної діри, сили гравітації роблять припливи з інтенсивністю, розбиваючи зірку на потік газу.

"Передній край обертається навколо чорної діри, а задній край виходить за межі системи. Ці руйнівні епізоди називаються подіями приливних зривів. Астрономи розглядають їх як спалахи багатохвильового світла, які виникають, коли уламки стикаються з диском матеріалу, який уже обертається навколо чорної діри. Останнім часом астрономи досліджують варіації цього явища, які вони називають частковими або повторюваними приливними зривами", — йдеться у повідомленні.

Спостереження вчених

Кожного разу, коли орбітальна зірка проходить біля чорної діри, вона випирає на зовнішню сторону, викидає матеріал, проте виживає. Такий процес триває до того моменту, доки зірка не втратить занадто багато газу, через що розпадеться.

"22 червня 2022 року XRT вперше зафіксував Swift J0230. Воно засвітилося в галактиці приблизно за 500 мільйонів світлових років від нас у північному сузір’ї Трикутника. XRT Swift спостерігав дев'ять додаткових спалахів з того самого місця приблизно кожні кілька тижнів", — додали в NASA.

Нагадаємо, задля кращого дослідження космосу NASA облаштовує новий телескоп NASA Habitable Worlds Observatory. Завдяки йому науковці досліджуватимуть планети за межами Сонячної системи.