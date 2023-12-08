В декабре родится метеоритный дождь от алкогольной кометы.

Комета, летящая в космосе. Фото: Getty Images

В декабре этого года человечество может стать свидетелями рождения нового метеоритного дождя. Причем, как заявили ученые, породит его необычная комета, а алкогольная.

Что это за странная комета и когда мы сможем наблюдать новый метеоритный поток в небе, рассказала команда ученых во главе с астрономом Джереми Вобайон. Их труд опубликован на сайте препринтов ArXiv.org, пишет IFLScience.

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Что известно об алкогольной комете?

Комета была открыта астрономом Карлом Виртаненом в 1948 году в американской обсерватории Ликки в Калифорнии. Она получила официальное название 46P/Wirtanen.

Неофициально этот космический объект называют алкогольной кометой или кометой-алкоголиком. Это связано со спектральными характеристиками. В ходе наблюдений ученые обнаружили, что в отраженном свете кометы присутствуют молекулы углеводородов, такие как метан и этанол (спирт).

Также следует отметить, что это периодическая комета, которая относится к группе короткопериодических комет и вращается вокруг Солнца примерно каждые 5.4 года.

Алкогольная планета 46P/Wirtanen. Изображение: Celestron Teleskop Astrograph/Michael Jäger

Что узнали исследователи о метеоритном потоке и когда его ждать?

Когда 46P/Wirtanen приблизилась к Солнцу, пять астрономов стали свидетелями пылевого следа, который она оставила после себя и рассчитали его путь.

По их прогнозам космические остатки кометы-алкоголика должны столкнуться с Землей 12 декабря 2023 года, создав новый регулярный метеоритный дождь.

В Европе и Африке ливень будет проходить днем примерно между 8:00 и 12:30 по Гринвичу (с 10:00 до 14:30 по Киеву). Это означает, что в Европе и Африке метеорный поток не будет виден, некоторые части Америки смогут наблюдать за действом перед самым рассветом.

С другой стороны, в Австралии и Восточной Азии будет вечер, и они смогут увидеть это явление.

Большую часть метеоров можно будет увидеть в районе созвездий Паруса и Корма, где-то между 38 и 44 градусами южной широты. Большая часть метеоров окажется за горизонтом для наблюдателей из Японии или северного Китая, но они должны быть видны из большей части Юго-Восточной Азии и почти в центре неба в Австралии.

Низкая скорость столкновения (10,2 км/с близка к нижней скорости метеора) свидетельствует, что они не будут особенно яркими. Однако преимущество более медленных метеоритов состоит в том, что если вы видите один, вы можете наблюдать, как он пересекает небо.

Яркий метеоритный дождь. Фото: Getty Images

Стоит заметить, что авторы статьи сосредоточились больше на вопросе, когда ливень должен достичь пика, в то время насколько яркое и впечатляющее явление будет, волновало их меньше.

Тем не менее они называют комету достаточно взрывоопасной, потому количество метеоров может быть чрезвычайно высоким даже для метеоритного потока.

Если прогнозы научных работников оправдаются, будущие случаи этого метеоритного потока, которые должны произойти примерно в одну и ту же дату, будет легче предусмотреть.

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