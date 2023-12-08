У грудні народиться метеоритний дощ від алкогольної комети — ученые объяснили

Комету, що летить у космосі. Фото: Getty Images

У грудні цього року людство може стати свідками народження нового метеоритного дощу. При чому, як заявили вчені, породить його незвичайна комета, а алкогольна.

Що це за дивна комета та коли ми зможемо спостерігати за новим метеоритним потоком у небі, розповіла команда науковців на чолі з астрономом Джеремі Вобайон. Їхня праця опублікована на сайті препринтів ArXiv.org, пише IFLScience.

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Комета була відкрита астрономом Карлом Віртаненом 1948 року в американській обсерваторії Ліккі в Каліфорнії. Вона отримала офіційну назву 46P/Wirtanen.

Неофіційно цей космічний об'єкт називають алкогольною кометою або кометою-алкоголіком. Це пов'язано зі спектральними характеристиками. Під час спостережень вчені виявили, що у відбитому світлі комети присутні молекули вуглеводнів, такі як метан та етанол (спирт).

Також слід зауважити, що це періодична комета, яка належить до групи короткоперіодичних комет та обертається навколо Сонця приблизно кожні 5.4 року.

Алкогольна планета 46P/Wirtanen. Зображення: Celestron Teleskop Astrograph/Michael Jäger

Що дізналися дослідники про метеоритний потік та коли його чекати?

Коли 46P/Wirtanen наблизилася до Сонця, п'ять астрономів стали свідками пилового сліду, який вона залишила по собі й розрахували його шлях.

За їх прогнозами космічні рештки комети-алкоголіка мають зіткнутися з Землею 12 грудня 2023 року, створивши новий регулярний метеоритний дощ.

В Європі та Африці злива відбуватиметься вдень приблизно між 8:00 і 12:30 за Гринвічем (з 10:00 до 14:30 за Києвом). Це означає, що в Європі та Африці метеорний потік не буде видно, деякі частини Америки зможуть спостерігати за дійством перед самим світанком.

З іншого боку, в Австралії та Східній Азії буде вечір і вони зможуть побачити це явище.

Більшу частину метеорів можна буде побачити в районі сузір'їв Вітрила і Корма, десь між 38 і 44 градусами південної широти. Більша частина метеорів опиниться за обрієм для спостерігачів з Японії або північного Китаю, але їх має бути видно з більшої частини Південно-Східної Азії і майже в центрі неба в Австралії.

Низька швидкість зіткнення (10,2 км/с близька до нижньої швидкості метеора) свідчить про те, що вони не будуть особливо яскравими. Проте, перевага повільніших метеоритів полягає в тому, що якщо ви бачите один, ви можете спостерігати, як він перетинає небо.

Яскравий метеоритний дощ. Фото: Getty Images

Варто зауважити, що автори статті зосередилися більше на питання, коли злива має досягти піку, водночас яке яскраве та вражаюче явище буде, хвилювало їх менше.

З усім тим, вони називають комету досить вибухонебезпечною, тому кількість метеорів може бути надзвичайно високою навіть для метеоритного потоку.

Якщо прогнози науковців справдяться, майбутні випадки цього метеоритного потоку, які мають відбутися приблизно в одну й ту саму дату, буде легше передбачити.

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