Телескоп JWST обнаружил воду в самом неожиданном месте — что это меняет

Впервые в истории ученые обнаружили воду в экстремальной космической среде
Ученым еще никогда не удавалось увидеть что-либо подобное. Первое в своем роде открытие помог сделать космический телескоп Джеймса Вебба (JWST), обнаруживший воду в самом экстремальной космической среде — в кипящем газовом протопланетном диске вокруг сверхгорячей новорожденной звезды.
Данное открытие значимо и действительно сенсационно для науки. Почему это так, рассказала команда научных работников в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.
Что изучали учёные?
Ученые наблюдали за диском из газа и пыли, получившим название XUE 1. Он был сформирован вокруг молодой звезды в туманности NGC 6357 — также известном как "Туманность Лобстер". Именно такие диски, как XUE 1, образуют планеты. Он расположен примерно в 5500 световых годах от Земли.
"JWST — единственный телескоп с пространственным разрешением и чувствительностью для изучения дисков, образующих планеты, в массивных регионах образования звезд", — заявила ученая из Института астрономии Макса Планка в Германии, руководитель группы Мария Клаудия Рамирес-Таннус.
В этой туманности также находятся одни из самых мощных звезд в нашей галактике, температура которых гораздо больше, чем у Солнца. Поэтому эти звезды излучают больше ультрафиолетового света.
Это излучение разрушает протопланетные диски, поэтому они не могут существовать слишком долго и исчезают примерно через 1 млн лет. Поэтому учёные до этого момента считали, что в таких дисках существуют слишком экстремальные условия для того, чтобы появились каменистые планеты, похожие на Землю.
Что обнаружили ученые в протопланетном диске XUE 1?
Диск XUE 1 расположен вокруг молодой массивной звезды с сильным разрушительным излучением. Поэтому учёные ожидали выявить признаки негативного воздействия ультрафиолетового света от массивной звезды.
В его внутренней части содержится кристаллическая силикатная пыль, которая является основой для каменистых планет. Также в этой части диска ученые обнаружили:
- воду;
- оксид углерода;
- диоксид углерода;
- цианистый водород;
- ацетилен.
"Мы были удивлены и взволнованы, поскольку это первый случай, когда эти молекулы были обнаружены в столь экстремальных условиях", — сказал в заявлении научный сотрудник Университета Радбауд в Нидерландах, соавтор исследования Ларс Куйперс.
Открытие космическим телескопом Джеймса Вебба воды и других молекул во внутренней области горячего протопланетного диска свидетельствует, что каменистые планеты, похожие на Землю, могут образовываться в очень экстремальных средах.
Что это открытие меняет для науки?
Обнаружение значимо, поскольку вода вместе с другими молекулами, необходимыми для формирования миров, подобных Земле, была обнаружена вблизи нескольких массивных молодых звезд, генерирующих экстремальное ультрафиолетовое излучение.
Поскольку условия, обнаруженные в протопланетном диске XUE 1 вблизи массивных звезд, сходны с условиями, которые наблюдаются в других регионах звездообразования вблизи Земли, населенных звездами малой массы, выводы команды подтверждают идею, что это обычное явление для каменистых планет по всей Вселенной.
Млечный Путь образуется вокруг звезд разной массы и в более широком диапазоне сред, чем считали ученые ранее.
Полученные данные могут помочь ученым лучше понять, как образовались планеты Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет назад.
Что планируют ученые проверить?
Следующим шагом исследователей будет проверить, насколько это явление распространено.
"Мы будем наблюдать за другими дисками в том же регионе, чтобы определить частоту, с которой можно наблюдать эти условия", — сказала Мария Рамирес-Таннус.
Раньше мы писали, телескоп JWST снял нечто жуткое в глубинах космоса, оно будто смотрит на тебя.
Напомним, мы рассказывали, что обнаружена звезда-пришелец у сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.
Также мы сообщали, что телескоп JWST помог ученым подтвердить давнюю теорию о том, как образуются планеты.
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