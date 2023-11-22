Ученые получили лазерное сообщение из дальних глубин космоса — что это значит

Лазерное сообщение, которое добралось до Земли из глубин космоса. Фото: Darius Farraye/CNET

Ученые зафиксировали первый случай, когда оптическая связь была установлена на расстоянии, что примерно в 40 раз дальше, чем Луна от Земли — лазерный луч, пролетевший 16 млн км в космосе, передал на нашу планету сообщение.

Что это такое и как это меняет дальнейшую историю развития человечества, рассказало издание ScienceAlert.

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Так, сразу стоит предупредить, что лазерное сообщение не является сверхъестественным, а прислал его не корабль пришельцев, а космический аппарат NASA под названием "Психея" (Psyche). Важно, что такого рода сообщение на столь большом расстоянии было отправлено впервые.

Это событие является частью эксперимента NASA Deep Space Optical Communications (DSOC). В рамках дальнейшей демонстрации лазерной космической связи, известной как "первый свет", на Землю был отправлен луч в ближнем инфракрасном свете с закодированными текстовыми данными.

"Достижение первого света является одним из многих важнейших этапов DSOC в ближайшие месяцы, открывающим путь к связи с более высокой скоростью передачи данных, способным посылать научную информацию, изображения высокой четкости и потоковое видео", — говорит директор технологических демонстраций в штаб-квартире NASA Труди Кортес.

Спутник в космосе посылает лазерное сообщение. Фото: freepik.com

Лазерная космическая связь — как это работает

Система лазерной связи DSOC была установлена на космическом аппарате NASA Психея. Находясь на большом расстоянии от Земли, он установил контакт с телескопом Хейла в обсерватории Паломар в Калифорнии.

Биты данных кодируются в фотонах, излучаемых лазером в инфракрасном свете, для чего требуется ряд мощных инструментов, включая высокоэффективный массив детекторов, чтобы подготовить информацию для передачи и перевести ее из одной точки в другую.

Какие дальнейшие шаги ученых и ждать ли еще лазерных сообщений

Уже совсем скоро космический аппарат Психея должен облететь вокруг Марса, так что эксперимент с лазерной связью будет продолжен, чтобы усовершенствовать и улучшить этот инновационный метод. А еще исследователи хотят убедиться, что он настолько быстр и надежен, насколько это необходимо.

Что меняет новая технология NASA

Традиционно ученые используют радиоволны для общения с далекими космическими кораблями, но более высокие частоты света, например ближний инфракрасный диапазон, предлагают увеличение пропускной способности, следовательно, значительное увеличение скорости передачи данных.

Система DSOC призвана продемонстрировать скорость передачи данных в 10-100 раз выше, чем у ведущих современных систем радиосвязи. Если мы хотим отправлять видеосообщения высокой четкости на Марс или с Марса без значительной задержки, то это технология, которая очень необходима.

В планах ученых расширить всемирную паутину по всей галактике, и NASA продемонстрировало ключевую технику, которая может помочь это сделать.

"Лазерная связь позволит человечеству исследовать глубокий космос. Она обеспечит лучшую связь и навигацию, что, в частности, означает больше данных и больше открытий", — говорит директор отдела передовых коммуникационных и навигационных технологий программы Джейсон Митчелл.

Ранее мы рассказывали, что ученые научились притягивать космические объекты с помощью луча.

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