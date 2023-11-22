Вчені отримали лазерне повідомлення з далеких глибин космосу — що це означає

Лазерне повідомлення, яке дісталося до Землі з глибин космосу. Фото: Darius Farraye/CNET

Вчені зафіксували перший випадок, коли оптичний зв’язок було встановлено на відстані, що приблизно в 40 разів далі, ніж Місяць від Землі — лазерний промінь, який пролетів 16 млн км у космосі передав на нашу планету повідомлення.

Що вона таке та як це змінює подальшу історію розвитку людства, розповіло видання ScienceAlert.

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Що це за лазерне повідомлення та хто його надіслав

Так, одразу варто попередити, що лазерне повідомлення не є чимось надприродним, а надіслав його не корабель прибульців, а космічний апарат NASA під назвою "Психея" (Psyche). Важливо, що такого роду повідомлення на такій великій відстані було надіслано вперше.

Ця подія є частиною експерименту NASA Deep Space Optical Communications (DSOC). У межах найдальшої демонстрації лазерного космічного зв'язку, відомого як "перше світло", на Землю було відправлено промінь у ближньому інфрачервоному світлі із закодованими текстовими даними.

"Досягнення першого світла є одним із багатьох найважливіших етапів DSOC у найближчі місяці, яке відкриває шлях до зв’язку з вищою швидкістю передачі даних, здатного надсилати наукову інформацію, зображення високої чіткості та потокове відео", — каже директорка технологічних демонстрацій у штаб-квартирі NASA Труді Кортес.

Супутник у космосі посилає лазерне повідомлення. Фото: freepik.com

Лазерний космічний зв'язок — як це працює

Систему лазерного зв'язку DSOC було встановлено на космічному апараті NASA Психея. Перебуваючи на великій відстані від Землі він встановив контакт із телескопом Хейла в обсерваторії Паломар у Каліфорнії.

Біти даних кодуються у фотонах, випромінюваних лазером у інфрачервоному світлі, для чого потрібна низка потужних інструментів, включаючи надпровідний високоефективний масив детекторів, щоб підготувати інформацію для передачі та перевести її з одної точки в іншу.

Які подальші кроки вчених та чи чекати ще лазерних повідомлень

Вже зовсім скоро космічний апарат Психея має облетіти навколо Марса, тож експеримент з лазерним зв'язком буде продовжено, щоб удосконалити та покращити цей інноваційний метод. А ще дослідники хочуть переконатися, що він настільки швидкий і надійний, наскільки це необхідно.

Що змінює нова технологія NASA

Традиційно вчені використовують радіохвилі для спілкування з далекими космічними кораблями, але вищі частоти світла, наприклад ближній інфрачервоний діапазон, пропонують збільшення пропускної здатності, отже, значне збільшення швидкості передачі даних.

Система DSOC покликана продемонструвати швидкість передачі даних у 10-100 разів вищу, ніж у сучасних провідних систем радіозв'язку. Якщо ми хочемо надсилати відеоповідомлення високої чіткості на Марс або з Марса без значної затримки, то це технологія, яка конче необхідна.

У планах вчених розширити Всесвітню павутину по всій галактиці, і NASA продемонструвало ключову техніку, яка може допомогти це зробити.

"Лазерний зв'язок дасть змогу людству досліджувати глибокий космос. Він забезпечить кращий зв'язок і навігацію, що, зокрема, означає більше даних і більше відкриттів", — каже директор відділу передових комунікаційних і навігаційних технологій програми Джейсон Мітчелл.

Раніше ми розповідали, що вчені навчилися притягувати космічні об'єкти за допомогою променя.

Нагадаємо, ми писали, що дослідники збираються побудувати дороги на Місяці за допомогою надгарячого променя.

Також ми повідомляли, NASA збирається відправити на Місяць велетенський 3D-принтер, щоб створювати будинки для астронавтів.