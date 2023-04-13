Життя в крижаних океанах космосу: вчені досліджують супутники Юпітера

Юпітер та один із його супутників. Фото: google.com

Вчені сумніваються, що європейський дослідник крижаного місяця Юпітера (JUICE) навряд чи зможе знайти життя на крижаних супутниках планети. Однак питання залишається, чи може процвітати життя поблизу найбільшої планети Сонячної системи.

Про це повідомляє Space.com.

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Життя на супутниках Юпітера

Видання зазначає, що рідка вода, джерело енергії та поживних речовин — це три речі, які, на думку вчених, необхідні для того, щоб життя виникло будь-де у Всесвіті. Хоч деякі супутники Юпітера більш-менш забезпечують усі ці три елементи, проте місія JUICE Європейського космічного агентства має на меті допомогти вченим краще зрозуміти, які з цих супутників мають правильні речовини та можуть підтримувати життя, а які ні. Тобто JUICE зовсім не шукає життя в космосі, чи прямі його ознаки.

Зонд Європейського космічного агентства біля супутника Юпітера Ганімеда. Фото: ESA/ATG MediaLab

Що відомо про супутники Юпітера

Багато супутників, що обертаються навколо Юпітера, а також іншх планет Сонячної системи дуже відрізняються від супутника Землі — Місяця. Дані зондів, які пролетіли повз них, свідчать, що ці супутники можуть містити великі океани води. Проте через віддаленість від Сонця та надмірно низьку температуру ці океанічні простори вкриті оболонками льоду товщиною в десятки миль, тому зазирнути всередину цих водойм непросто.

Однак такі супутники, як Енцеладі, що крізь тріщини викидує в простір потоки води вказує на те, що він має тепле ядро, завдяки якому в товщі води може існувати життя.

Вважається, що найбільший супутник Юпітера Ганімед також закутий в крижаний океан.

Мета місії JUICE

JUICE вивчатиме супутники Енцеладі та Ганімед, а також завітає до Європи, із висоти кількох сотень миль, здебільшого вимірюючи фізичні властивості, які можуть допомогти вченим підтвердити існування океанів, визначити їхню глибину та отримати деяке уявлення про їхній хімічний склад. Однак вчені зважають на висоту польоту зонда й розуміють, що на такій відстані виявити сліди життя складно.

"Якщо життя існує на цих супутниках, ми очікуємо, що воно буде у воді, а туди дуже важко отримати доступ. Ми не очікуємо життя на поверхні цих супутників, і поки що неможливо спуститися [під крижану кірку] туди, де може бути життя", — зазначає старший викладач космічної та атмосферної фізики в Імперському коледжі Лондона та член команди Адам Мастерс.

Зонд Європейського космічного агентства біля супутників Юпітера. Фото: ESA/ATG Medialab

Нагадаємо, що космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба (JWST) зумів сфотографувати результати надпотужного вибуху у космосі, що відбувся близько 340 років тому. Йдеться про вибух зірки, яка існувала у сузір'ї Кассіопеї.