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Зонд NASA впервые прошел через мощное солнечное извержение: уникальное видео

22 сентября 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зонд NASA впервые прошел через мощное солнечное извержение: уникальное видео
Космический аппарат Parker Solar Probe возле Солнца. Изображение: NASA
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Аппарат NASA Parker Solar Probe впервые за всю историю космических наблюдений снял на камеру мощный корональный выброс массы (КВМ), произошедший в 2022 году. Зонд прошел прямо через извержение и выдержал напор.

Ученые из Лаборатории прикладной физики Джона Гопкинса обнародовали ролик с демонстрацией этого  события.

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В NASA считают, что прошлогодний выброс в сентябре, зафиксированный Parker, был одним из самых мощных в истории наблюдений. Скорость вылетевших из атмосферы Солнца частиц достигала 1350 километров в час. Теперь учёные могут понять, почему происходит корональный выброс массы, и как частицам удается разгоняться столь сильно.

Заметим, что корональные выбросы массы — это масштабные взрывы сверхгорячей плазмы, которые вырываются из атмосферы Солнца. В результате события выбрасываются летящие на огромной скорости частицы. Когда они достигают Земли, то способны отключить радиосвязь и вызвать другие неприятные ситуации.

Напомним, астронавт NASA Фрэнк Рубио установил рекорд по самому долгому пребыванию в космосе среди астронавтов NASA. Он преодолел предыдущее достижение в 355 дней, 3 часа и 45 минут, принадлежащего астронавту NASA Марку Ванде Хэю.

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