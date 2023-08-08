США провели эксперимент, в ходе которого боевым дроном руководил ИИ

XQ-58A Valkyrie летит вместе с F-16 Fighting Falcon во время испытаний. Фото: ВВС США

Недавно ученые из лаборатории Военно-воздушных сил США опробовали дрон XQ-58A Valkyrie. Во время экспериментального полета БпЛА руководил искусственный интеллект.

Об этом сообщает DefenseNews.

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Экспериментальный полет произошел на базе ВВС США в Флориде. Испытание длилось 3 часа, в ходе которого беспилотником XQ-58A Valkyrie успешно руководил ИИ.

США хотят получить еще 1000 таких боевых БпЛА. Во время совместной работы с пилотируемыми самолетами, дроны будут привлекать внимание вражеских сил ПВО на себя и будут наносить удары.

В будущем ВВС США планируют использовать беспилотники XQ-58A Valkyrie совместно с самолетами шестого поколения и F-35 Lightning II для различных военных миссий. Такое сочетание самолетов и дронов обеспечит более гибкую и синхронизированную стратегию воздействия на поле боя и увеличит боевые возможности ВВС.

Напомним, что армия США разрабатывает новую технологию, которая поможет обойти инфоатаки через соцсети на своих военных. Применяя искусственный интеллект, система будет обнаруживать враждебных ботов, распространяющих фейки.

Также мы писали, что появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Так, все больше украинских компаний производят БпЛА, оснащенные технологией ИИ.