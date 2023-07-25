TikTok хочет бросить вызов Илону Маску: видео-платформа позволит постить текстовые сообщения

Социальные сети. Иллюстративное фото: pexels.com

В мире социальных сетей стремительно происходят изменения. Пока Илон Маск проводит ребрендинг Twitter, популярная китайская соцсеть TikTok уже охотится на пользователей, ищущих альтернативу синей птичке.

Об этом пишет The Guardian.

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Как известно, на днях Илон Маск сообщил о ребрендинге Twitter, который начался с переименования соцсети в "Х". Пользователи соцсети назвали такое решение "чрезвычайно рискованным". К тому же изменится и дизайн: синюю птичку заменит лаконичная буква "Х". Такое дизайнерское решение Маску предложил кто-то из пользователей. Однако эксперты настроены скептически.

"Компании обычно тратят большие суммы денег на разработку уникального логотипа, чтобы выделяться из толпы, поэтому выбор стандартного символа, который может использовать любой другой, кажется очень странным", — сказал Алан Вудворд, профессор кибербезопасности в Университете Суррея.

Пока Twitter становится Х, конкуренты не спят. Китайская соцсеть TikTok, знаменитая форматом коротких видео, объявила о введении нового типа публикаций – полностью текстовых. Ведь "новейшая технологическая компания" стремится заработать на пользователях, которые, вероятно, будут искать альтернативу Twitter.

Так, в понедельник платформа для обмена видео TikTok объявила, что теперь она позволит пользователям создавать текстовый контент. В компании такое нововведение характеризуют как "расширение границ создания контента для всех пользователей TikTok" и "предоставление письменному творчеству, которое мы видели в комментариях и подписях под видео, отдельного места для блеска".

Как пишет The Guardian, текстовые посты в TikTok можно будет еще и креативно оформлять: пользователи смогут добавлять цветные фоны и стикеры к публикациям, которые будут ограничены в 1000 слов.

Веб-сайт TechCrunch сообщил, что введение этой функции "вероятно составит конкуренцию Twitter (теперь X) и Meta's Threads".

Напомним, недавно Илон Маск посетовал на заработки Twitter.

В то же время Meta запускает свой бесплатный ИИ, который сможет конкурировать с ChatGPT.