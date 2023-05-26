TikTok испытывает функцию ИИ: находит качественный контент

Приложение TikTok в телефоне. Фото: Depositphotos

Социальная сеть TikTok испытывает искусственный интеллект "Tako". Так, этот чат может общаться с пользователями и помогать в поиске интересного контента.

Об этом сообщает Reuters.

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Команда TikTok отметила, что Tako предназначен для помощи пользователям находить в приложении "TikTok" развлекательный контент, а также вдохновляющее содержимое.

Watchful Technologies сообщила об обнаружении Tako в TikTok на устройствах Apple Inc. Это чат-бот, доступный через иконку в виде призрака, позволяющую пользователям вести текстовые разговоры и получать помощь в поиске контента. Также TikTok подал заявку на регистрацию торговой марки "TikTok Tako" для компьютерного программного обеспечения, воспроизводящего язык и текст.

Напомним, что компания OpenAI официально запустила приложение ChatGPT для всех устройств iOS. Эта разработка открывает больше возможностей для использования чата.

Также мы сообщали, что в компании Apple не хотят, чтобы ее сотрудники использовали для работы генеративные ИИ. Производитель iPhone озабочен тем, что работники могут обнародовать конфиденциальные данные, поскольку он разрабатывает собственную подобную технологию.

Добавим, что компания Meta разработала новую модель искусственного интеллекта ImageBind, которая может имитировать человеческое восприятие. Модель способна связывать текст, изображения, видео, аудио, 3D-измерения, данные о температуре и движении.